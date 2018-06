Zidane indította a lavinát, ami fenyegeti a spanyol válogatottat

Két forduló után a spanyol és a portugál válogatott kéz a kézben vezeti a B csoportot Irán és Marokkó előtt. A két csapat egymással a világbajnokság eddigi legjobb meccsét (3–3) játszotta, a jóval gyengébb ellenfelek ellen viszont csak szenvedtek, és még a győzelemért is izgulniuk kellett. A portugáloktól már megszoktuk a minimalista hozzáállást, talán tudatos is volt az, ahogyan Marokkó ellen játszottak, de a spanyolok teljesítményét látva a Del Bosque-éra utolsó két éve rémlett fel előttünk.

Május 31., 13 óra. Hat nappal a Bajnokok Ligája döntője után, és tizenöttel a világbajnokság kezdete előtt Zinédine Zidane rendkívüli sajtótájékoztatót tart Valdebebasban. „A következő szezontól már nem én leszek a Real Madrid edzője" – mondja mindenki nagy megdöbbenésére, nem is sejtve, hogy mekkora lavinát indít el ezzel.

Ennél rosszabb időzítés nem létezik

Florentino Pérez klubelnöknek azonnal lépnie kell. Arséne Wenger, Mauricio Pochettino, Jürgen Klopp. Jönnek sorban a nevek mint lehetséges utódok.Amikor már mindenki a június 14-én kezdődő vb-re figyel, érkezik a hír: a spanyol válogatott szövetségi kapitánya, Julen Lopetegui a Real Madrid új edzője.Luis Rubialesnek, a spanyol szövetség elnökének nincs más választása, azonnali hatállyal kirúgja őt, mert mint mondja, vannak olyan írott és íratlan szabályok, amiket be kell tartani. „A válogatott a teljes országot, minden spanyol embert kell, hogy képviseljen. És vannak olyan helyzetek, amikor ezt minden felé kell helyezni, így meg kellett hoznunk ezt a fájdalmas döntést. Hitet téve az általunk vallott viselkedési minták, értékek mellett. Nem azzal van gond, hogy a kapitány távozása napvilágra került, hanem annak módjával: minden előzetes egyzetetés nélkül, a spanyol szövetség tudta nélkül zajlottak az események, és mindössze öt perccel egy sajtótájékoztató előtt szembesítettek minket a tényekkel. Ez elfogadhatatlan.

A vb-re elkészült a mestermű

A 2014-es vb, és a 2016-os Eb-leégés után Lopeteguitől várták a generációváltást. 2012-ben az U19-es, 2013-ban az U21-es csapattal nyert Eb-t, így nem csoda, hogy előszeretettel hívta be a fiatalokat a felnőtt válogatottba:két év alatt 44 játékost próbált ki.A spanyolok veretlenül, kilenc győzelemmel és egy döntetlennel jutottak ki a vb-re, 36–3-as gólkülönbséggel. Ami ennél is fontosabb volt, hogy a tiki-taka, amit sokan halottnak hittek, újra működött. A letámadásnak, amely az értelmét adja az egésznek, újra volt intenzitása. Számokkal is alátámasztva: a selejtezősorozatban a spanyolok átlagban 14 labdát szereztek vissza az ellenfél térfelén (ennél többet senki). De ha megvan a labda, azzal kezdeni is kell valamit, méghozzá gyorsan, ugye? Nem gond.Spanyolország volt az egyetlen csapat, amely minden meccsen passzolt legalább 800-at, és tette mindezt hihetetlen sebességgel: labdaszerzés után minden percre jutott átlagban tíz pontos passza.Amikor márciusban 6–1-re verték az argentinokat, Sid Lowe, az ESPN és a Guardian újságírója meccs utáni tudósításában arról beszélt, hogy ez a csapat emlékeztet arra, amelyik sorozatban három nagy tornát nyert (2008–2012, Eb, vb, Eb). „Mestermű" – áradozott a madridi Marca is.

Hierro csak néz ki a fejéből

Most már sohasem tudjuk meg, hogy Lopetegui mesterműve mire ment volna Oroszországban, de az biztos, hogy a kapitány egy jól bejáratott, tapasztalt 23 fős keretet vitt a vb-re. Bár az ezzel a csapattal még én is halálra nyerném magam mondatoknak semmi valóságalapjuk, de aligha a hirtelen kinevezett, egyéves edzői tapasztalattal (Real Oviedo) rendelkező Fernando Hierrón múlik majd a spanyolok sikere vagy bukása. Mert valljuk be, az eddigi két meccs alapján „kameraedzőnek" tűnik,aki imitálja a munkát az oldalvonal mellett, de a játékosok a pályán ösztönből cselekszenek.Nincs valós elképzelése arról, hogy kiknek és mit kellene játszaniuk, ezért inkább a biztosra megy: az Irán elleni kezdőből heten (!) ott voltak a négy évvel ezelőtti, hollandoktól elszenvedett 5–1-es vereség alkalmával is.

Az első forduló után, döntetlen ide vagy oda, még mondhattuk azt, hogy a spanyolok vezetik a vb erősorrendjét. De amikor Iránt, még egyszer mondjuk, Irántcsak egy jól pattanó labdával verik meg, és még az utolsó másodpercekben is izgulniuk kell a győzelemért, az nem sok jóval kecsegtet a jövőre nézve.A kifacsart, klub- és válogatott szinten mindent megnyerő játékosok csak automatizmusokkal nem fogják tudni megnyerni a vb-t. Jó bizonyíték erre a Del Bosque-éra utolsó két éve.

Érthetetlen és dühítő

A spanyolok tíz éve ugyanazt játsszák: fojtogató labdabirtoklás, állandó mozgás, passz, passz, passz, aminek a vége, hogy az ellenfél elfárad, ők pedig beviszik a halálos döfést.Az ellenfeleknek tehát általában egy választásuk van: védekezni, és számolni vissza a perceket.Irán, például, sokszor hat védővel (6-3-1) védte a saját kapuját. A spanyolok 20 méteren adogatták körbe a falat, keresték a réseket. Összesen 773-at passzoltak (Irán 212-t), 18-szor lőttek kapura, de csak egy gólt szereztek. Az is milyen volt:

Szóval, ott volt a pályán 11 világklasszis játékos, meg még ugyanennyi a kispadon, akiklejátszottak már száz ilyen meccset, de ötletük sem volt, hogy mit kezdjenek az irániakkal.Isco szabad kezet kapott, kötetlenül mozgott a pályán, gyakorlatilag úgy, ahogy Messi szokott a Barcelonában és az argentin válogatottban. Mégis, leginkább saját csapattársait zavarta ezzel. Áltathatják magukat, hogy ez Irán volt, egy csoportmeccs, ahol csak a győzelem számított. De az, hogy a második félidőben még egy ilyen gyenge ellenfél is sorra dolgozta ki a helyzeteket, és senki nem szólhatott volna egy szót sem, ha elcsíp legalább egy pontot, az érthetetlen. Ennyire lazán kezelték volna a meccset?Vagy egy vb- és két Eb-győzelem után tényleg nincs már több a játékosokban?Két totál ellentétes meccs, ami után még mindig nem tudjuk, hogy mit várhatunk a spanyol válogatottól.

Mitől ilyen jók a portugálok?

A spanyolokénál csak a portugálok játékát volt nagyobb szenvedés nézni. Portugália erényei mindig is a gyorsaságra, a spontaneitásra és a labdabiztosságra épültek, Fernando Santos viszont szakított ezekkel a hagyományokkal. Meglepő és sokak számára érthetetlen döntés volt, de a szövetségi kapitánynak megvolt rá az oka. Fiatalon nagy hatást gyakorolt rá Jimmy Hagan, aki1970 és 1981 között dolgozott a portugál futballban, karrierjét pedig annál a Benficánál kezdte, amelynek utánpótlásában játszott Santos is.Hagant azután nevezték ki a Benficánál, hogy a csapat elveszítette a BEK-döntőt a Manchester United ellen 1968-ban. A klubvezetők úgy gondolták, hogy a játékosok nem dolgoznak elég keményen, nem elég fegyelmezettek, és ez vezetett a kudarchoz. A megoldást az angol edzőben látták, aki újra kihangsúlyozta ezeket az értékeket. Santos – jó diákként – továbbvitte Hagan munkásságát, és ugyanezen elvek alapján összeállította az Eb-győztes csapatot.

Mostanra fegyelmezett csapatmunka és átjárhatatlan középpálya jellemzi Portugáliát, amely meg sem próbálja lejátszani az ellenfeleit a pályáról, hanem a saját korlátait felismerve olyan rendszert alakít ki, amelybena csapat gyengeségei rejtve maradnak, miközben minden pillanatban azt nézi, hogy hol hibázik az ellenfél.Spanyolország ellen adta magát ez a taktika, de Santos Marokkó ellen sem vállalt fel semmilyen fölösleges kockázatot: tőle akár már a negyedik percben, Ronaldo góljakor lefújhatták volna a meccset. Az öltözőbe menet Ronaldo meg is jegyezte neki, hogy bénák vagyunk, nagyon kevés ez a játék.

Mi is ez a játék?

Santos semmit nem bízik a véletlenre. A négy védő előtt egy masszív védekező középpályás, általában William Carvalho szerepel. Az ő feladata elsősorban a labdaszerzés, támadásban pedig a labda minél gyorsabb eljuttatása a középpályásoknak. A támadások befejezése kizárólag Ronaldóra marad (eddig mind a négy portugál gólt ő szerezte), aki a védekezésből csak nagyon ritkán veszi ki a részét.

Santos tehát az egész válogatottat beáldozza azért, hogy Ronaldónak legyen területe, és semmi mást ne kelljen csinálnia, mint gólokat rúgnia,lehetőleg a kapuval szemben állva, egy érintésből.Ez egyszer már bejött, az előzetesen esélytelennek számító portugálok hasonló taktikával nyerték meg a 2016-os Eb-t. Miért ne jöhetne be ismét? Pláne, hogy a mindenkinél maximalistább Ronaldónak ez lehet az utolsó nagy dobása – nemcsak a válogatottban, de a pályafutásában is.

Két forduló után, a papírformának megfelelően Spanyolország és Portugália áll a B csoport első két helyén. Nagy valószínűség szerint ők ketten is fognak továbbjutni, már csak az a kérdés, hogy mit akarnak: a házigazda oroszokkal, vagy a klasszisokból álló uruguayiakkal játszani a legjobb 16 között.