Neymar üzent: Nem a frizura a fontos

A közösségi médiában nyilvánosságra hozott rövid videóban reagált a személyét és a frizuráját ért kritikákra Neymar, az oroszországi világbajnokságon szereplő brazil válogatott sztárfutballistája.

„A játékomnak köszönhetően jutottam el idáig - mondta a 26 éves játékos a klipben, amelyet a Twitterre és az Instagramra is feltöltött csütörtökön. - Nem azzal jutottam el idáig, hogy kedves vagyok. És nem is azzal, hogy Neymarnak hívnak. És nem is a hajviseletemmel.”

A brazilok az első csoportmeccsükön 1-1-es döntetlent játszottak Svájccal, s az interneten sokan - köztük a franciák exjátékosa, Eric Cantona is - viccet csináltak Neymar új frizurájából, amelyet egy adag spagettihez hasonlítottak.

Időközben a világ legdrágább labdarúgója megváltoztatta a hajviseletét, a Costa Rica elleni pénteki találkozón már rövidebb hajjal lép majd pályára.