Ramos kifordult magából: Messit éltette

Szűkszavúan, de lényegre törően válaszolt az újságírói kérdésekre Sergio Ramos azután, hogy a spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte Iránt szerda este a B-csoportban. Mohamed Szalah sérülését, a bírók munkáját és Maradona teljesítményét is kommentálta. Sőt, tőle teljesen szokatlan módon még az ősi rivális Barcelona sztárját, Messit is elismerte.

A Real Madrid spanyol válogatott védője a világbajnokságról azt mondta, csak az eredmények számítanak, semmi más, és soha nem volt könnyű a vb-ken részt venni és bizonyítani.

Arról is kérdezték, mit gondol az iráni szövetségi kapitány, Carlos Queiroz véleményéről, aki szerint Ramos hibája, hogy a Liverpool egyiptomi támadója, Mo Szalah megsérült a Bajnokok Ligája döntőjében. Ramos azonban ebben a témában sem eresztette bő lére a véleményét. Nem akarok vitatkozni a megjegyzésével, nincs mit mondanom. Máshogy szerettünk volna nyerni, de csak az eredmény számít."

Az irániak elleni meccs bíráskodásával kapcsolatban is visszafogottan, mégis sokatmondóan szólalt meg. "Nem fogom elmondani a személyes véleményemet. Azt viszont mindenki láthatta, hogy a játékvezető mekkora mozgásteret adott az irániaknak, miközben szinte mindent befújt, amit mi csináltunk. Ilyenkor is higgadtnak kell maradni. Örülök, hogy legyőztük Iránt, nekik most meg kell előznünk Portugáliát."

Őszintén elismerte, hogy van hova fejlődnie a spanyol válogatottnak. "Mindig lehet fejlődni, minden területen. Minden meccs más, minden meccsen más játékra van szükség: több védekezésre vagy több támadásra, jobb helyzetkihasználásra, több kockáztatásra, több kapura lövésre."