Roy Keane már bánja, hogy nem csavarta le az iráni kapitány fejét

A Manchester United korábbi játékosa, az írek botrányhőse, Roy Keane a világbajnokság alatt tévés szakértőként dolgozik, elmondta véleményét az iráni kapitányról, Carlos Queirozról is.

A portugál Queiroz 2002 és 2008 között a Manchester Unitednél dolgozott, Sir Alex Ferguson segítőjeként. Egy kisebb kitérője, akadt, amikor a Real Madridot edzette. Queiroz természetesen Keane-nel is dolgozott együtt, de az írnek nem csak jó emlékei vannak róla.

„Amikor az utolsó időszakomat töltöttem Manchesterben, valamiért tiszteletlenül viselkedett velem. Megkérdőjelezte a hűségemet, mire meg is mondtam neki, hova menjen, de talán a fejét is lecsavarhattam volna. Edzőként nem tudok rosszat mondani róla, most is remek munkát végez, meg kell hagyni" – mondta Keane az ITV szakértőjeként.

Irán megnyerte a nyitómeccsét Marokkó ellen, míg szerda este hatalmas küzdelemben csak 1-0-ra kapott ki Spanyolországtól.