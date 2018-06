Perceken múlt Brazília megmenekülése

Costa Rica labdarúgócsapata 91 percen át védekezett az ötszörös világbajnok Brazília ellen, de nem bírta ki a dél-amerikaiak iszonyatos nyomását. A holland bíró videózás után visszavont egy brazil tizenegyest, majd jött Coutinho éls Neymar, ők a 91. és 97. percben mentették meg a vb egyik nagy favoritját.

Szentpéterváron csapott össze Brazília és Costa Rica együttese a világbajnokság E-csoportjának második fordulójában. Ha nem is élet-halál meccs volt ez a braziloknak, azért nem ártott odafigyelniük, hiszen az első fordulóban Tite csapata csak 1-1-es döntetlenre volt képes Svájc ellen. Costa Rica 1-0-s vereséget szenvedett Szerbiától, nekik viszont ez volt az utolsó lehetőségük arra, hogy versenyben maradjanak.

Ehhez képest elég álmosan kezdődött a meccs. sőt, az első nagy helyzet Costa Rica előtt adódott. A 13. percben Venegas ment el a jobb oldalon, remekül gurított vissza, de Bryan Ruiz lövés egy-két méterrel elkerülte a kaput. Ez volt a meccs első igazán nagy helyzete. A brazil csapatban nem lehetett érezni az átütőerőt. de a távoli lövéseik mindig veszélyesek voltak. Coutinho a 30. percben tüzelt messziről, de a bal felső sarkot elkerülte a lövése.

40 perc elteltével teljesen leült a meccs, kósza brazil támadásokat láthattunk, de ezekben szinte semmi veszély nem volt. Costa Rica minden bizonnyal úgy volt vele, hogy számukra igazi ünnep ez a mérkőzés, mert az ötszörös világbajnok ellen játszanak tétmérkőzést. Hogy a brazilok mit gondoltak? Arról őszintén szólva fogalmunk sincs.

Talán maguk is így gondolták, mert a második félidő elején hatalmas tüzijáték alá vették Navas kapuját a brazilok. Egy beadás után Coutinho küldte középre a labdát, Neymar ment rá, el is kaparta Gamboa elől, majd Navast is letámadta, de a Costa Rica-i kapus megfogta a labdát. A 49. percben Gabriel Jesus fejelt a felső lécre, majd Paulinho mentette meg a labdát, aztán meg Coutinho lövése ment blokkról szögletre. Az 57. percben Neymar nagy lövését védte Navas.

Egészen elképesztő volt a brazil csapat fölénye, 88 százalékos labdabirtoklással rendezték le a második félidő elejét. Hogy Costa Rica miként bírta ki ezt a hatalmas nyomást, arra nincsenek szavak. De a percek teltek és nem akart megtörni a jég.

Márpedig ahogy közeledtünk a meccs végéhez, úgy lett egyre sürgősebb a braziloknak. Innentől kezdve csak az volt a kérdés, hogy a közép-amerikai csapat. Neymar két óriási helyzettel jelentkezett, de mindkettő mellément. Különösen a második volt hatalmas lehetőség.

A 79. percben jött az igazi dráma. Neymar a tizenhatoson belül eljátszotta a nagyhalált, a holland játékvezető elsőre tizenegyest fújt.

Már ekkor látszott, hogy ez túlságosan könnyelmű ítélet volt, amelyet a moszkvai videóellenőrök is így láttak. A bíró a videózás után visszavonta a tizenegyest, Costa Rica jöhetett.

Ez volt a világbajnokságon az első visszavont tizenegyes, a brazilok pedig nehezen viselték mindezt. Előbb Neymar, majd Coutinho kapott sárga lapot.

Egyre idegesebb lett a hangulat, a brazil játékosok elkeseredetten küzdöttek, de nem akart megszületni a vezető góljuk. Neymar könyököse például kifejezetten indolens megmozdulás volt.

A 91. percig bírta ki Costa Rica. Ekkor egy brazil beadás után Coutinho lőtt nagy gólt, elképesztő. Ez volt a brazilok tizenkilencedik kapuralövése.

Majd jött Neymar és a huszadik kapuralövés, amelyből meglett a brazilok második gólja is. Mindez a 97. percben történt.

A brazil játékosokból iszonyatos feszültség szakadt ki, a lefújás után a földre rogyva, zokogva ünnepelték az első győzelmüket Oroszországban.