Argentína játéka értelmezhetetlen

Mottó: Kommentátor az, aki a meccs előtt elmagyarázza, hogy mi fog történni, a meccs után pedig elmagyarázza, hogy miért nem az történt. A jogot fenntartom!

Szerdán híján voltunk a labdarúgásnak, mert csak kötelességszerű pályára lépés történt a felek részéről, tegnap viszont már jobb dolgunk volt. Nem azt mondom, hogy nem lehetett volna magasabb a színvonal, de nézhető meccseket láthattunk. Horvátország pedig pillanatnyilag kiemelkedik a mezőnyből.

VB matek

Ausztrália már Franciaország életét is megnehezítette, de ellenük az egyenlítés nem volt elég, végül szenvedős játékkal, de begyűrték őket a gallok. Dánia azonban kevés volt ugyanehhez a forgatókönyvhöz. Eriksen pazar góljára ismét Jedinak 11-ese volt a válasz az auszik részéről és ezúttal ez elég is volt a döntetlenhez. Ausztrália más színvonalon futballozott mint Franciaország ellen, és ezúttal a bunkerfocin kívül láthattunk tőlük némi kreativitást is, a mérkőzés végén pedig inkább ők játszottak gólra törően.

Engem meglepett, hogy Dánia elégedettnek tűnt a döntetlennel. Első ránézésre gondolhatná az ember, hogy persze, jó a döntetlen, mert akkor nekik 4 pontjuk lesz, Ausztráliának pedig csak 1, kényelmes előny. Csakhogy azzal ugyebár nyilván lehetett már előre is számolni, hogy Franciaország legyőzi Perut – mint tudjuk, utóbb ez megtörtént. Ebben az esetben viszont már nem is olyan biztos Dánia előnye Ausztráliával szemben. Mert ha a 3. fordulóban Franciaország legyőzi Dániát – nem lehetetlen – Ausztráli pedig Perut - ez sem lehetetlen, de messze nem lefutott – és a két mérkőzésből az egyik két gól különbségű, akkor Dánia rosszabb gólkülönbséggel kiesik. Ezzel szemben, ha Dánia csak egy kicsivel bátrabb az Ausztrálok ellen a végén, egy esetleges győzelem már most továbbjutást ért volna. Lesznek még izgalmak.

Kijárat

Peru úgy kapott ki kétszer 1-0-ra, hogy nem játszott alárendelt szerepet. Azt lehetett érezni a játékuk láttán, hogy van elképzelés, van csapat, nem játszottak rosszul sem Dánia, sem Franciaország ellen. Dánia ellen még egy 11-est is kihagytak, azaz nem álltak messze a pontszerzéstől. Franciaország ellen is megvoltak a lehetőségeik, s habár a franciák kézben tartották a mérkőzést, csak a lefújáskor nyugodhattak meg. Ehhez képest Peru két meccs után már biztosan kiesett. Hiába a klasszikus és mindig látványos dél-amerikai foci, az eredmény ellenük szól.

Ausztrália ellen már nem a továbbjutás, hanem az a tét, hogy hogyan esnek ki. Nagy különbség nulla ponttal távozni a „Kijárat a kitudjahogykerültekide csapatok számára" feliratú hátsóajtón, vagy egy győztes meccsel kárpótolni magukat és a szurkolóikat, és emelt fővel távozni a főbe(ki)járaton keresztül. A peruiakon kívül a dánok szeretnék még az utóbbit nagyon, mert akkor függetlenül a franciák elleni meccstől továbbjutnak. Igaz, egyidőben játszák a két meccset, úgyhogy muszáj lesz nekik is odatenni magukat.

Formajavulás

Franciaország egyike volt azon esélyes csapatoknak, akik messze a csúcsformájuktól elmaradó játékkal mutatkoztak be a vébén, igaz ők legalább nagy nehezen nyertek Ausztrália(!) ellen. A második mérkőzésre pár poszton változtatott Didier Deschamps, eltel öt nap közös munkával, és jobban is nézett ki a Griezmann fémjelezte alakulat. Ha annyit javulnak még, mint amennyit az első és a második mérkőzés között, akkor messzire juthatnak.

Mondjuk, azzal a játékosállománnyal, ami nekik van, akár vébét is lehet nyerni. A Griezmann-Mbappe-Giroud hármas elég ütősnek látszik. Ezúttal a még mindig csak 19 éves Mbappe vitte a prímet, aki még meri élvezni a futballt. Vannak olyan cselei, passzai, amik élményszámba mennek, ráadásul gyors és atlétikus. Az a típusú játékos, akire azt mondják a törzsszurkolók, hogy érdemes miatta kimenni a meccsre. Franciaország mindenesetre továbbjutott és ha legalább egy döntetlent játszik Dánia ellen, akkor csoportelsőként. Igaz, lehet, hogy pont azt érdemlik ki ezzel, hogy Argentína lesz az ellenfél a legjobb 16 között. Vagy Izland. Vagy Nigéria.

Baj

Az biztos, hogy meglepetés nélkül nincs világbajnokság. Négy évvel ezelőtt például Anglia, Olaszország, Portugália és Spanyolország is kiesett a csoportból. Most Argentína áll ehhez nagyon közel. Az mindenképpen meglepetés, hogy Argentína játéka pillanatnyilag értelmezhetetlen annak ellenére, hogy világsztárok sora áll rendelkezésre. Az azonban várható volt, hogy gondjaik lesznek a kapusposzton. Nincs jelenleg olyan kapusuk ugyanis, aki komoly csapatban rendszeresen védene. Már eleve Sergio Romero lett volna a kezdő, akinek ebben a szezonban 10 meccse volt, benne egyetlen bajnoki. De ő nem sokkal a VB előtt megsérült.

Az a Willy Caballero lett így a megoldás, aki pillanatnyilag a Chelsea cserekapusa, ebben a szezonban 13 meccsel, benne mindössze 3 bajnoki, 6 FA Kupa meccs - de a döntőben már nem ő védett -, és 4 Liga Kupa mérkőzés. A korábbi szezonjai is hasonló számokat mutatnak. Már a meccs elején is volt egy hibája lábbal, de azt még megúszták. A második félidőben viszont már gól lett abból, amikor olyan rosszul rúgott egy hazagurított labdába, hogy az csak pár méterre repült, Rebic köszönte és egy gyönyörű mozdulattal kapásból, félfordulattal bevágta a feje fölött. Demoralizáló gól volt egy olyan meccsen, amikor az argentinoknak eleve nem nagyon ment a játék, sem Messit, sem Agüerót nem tudták megjátszani, de legalább döntetlenre álltak.

Kétségbeesetten kezdtek rohamozni - megint csak akkor, amikor baj volt, és megint teljesen ötlettelenül - de ennek nem az egyenlítés lett az eredménye, hanem az átjáróházzá vált védelmet kihasználva egy zseniális Modric lövés, és egy szinte a gólvonalig kigurigázott akció végén 3-0-ás horvát győzelem. Argentína bajban van, már nem csak a saját kezében van a sorsa, ráadásul nagyon rossz a gólkülönbsége. Horvátország – Brazíliában 2 vereség, 1 győzelemmel kiestek a csoportból – már biztos továbbjutó.

9. nap

A D csoport másik meccsén Izland-Nigéria összecsapás. Nem csak ők izgulhatnak azonban, hanem Argentína is. Még sokféle változat létezik, csak az biztos, hogy ha Nigéria kikap, akkor kiesik. Pályára lép az E csoport négy csapata is. Brazília Costa Rica ellen küszöbölheti ki az első meccs kudarcát. Szerbia viszont akár tovább is juthat, ha Neymarékkal ellentétben begyűjti a 3 pontot Svájc ellen.