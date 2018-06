A brazil fociválogatott kínkeservesen tudott nyerni Costa Rica ellen a világbajnokság E csoportjában. A brazilok a hosszabbításban szerzett két góllal nyertek 2-0-ra. Neymar, a brazilok legnagyobb sztárja 1-0-s vezetésnél mutatta be ezt a cselt. A játszótéren csak mosolyognak az ilyesmin, komoly meccsen ritkán húzzák ezt elő, ráadásul a védők törlesztésére is számíthat az, aki ezt bemutatja, Neymar most megúszta, gyönyörködjünk ebben a ritka mozdulatban.