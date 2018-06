Ahmed Musa az Izland ellen szerzett két góljának is köszönhetően hazája legeredményesebb világbajnoki góllövője lett. Musa 2014-ben Argentína, most Izland ellen duplázott, négy vb-találatával az afrikai rangsorban is igen előkelő helyre került, csak Roger Milla és Asamoah Gyan lőtt nála többet. Nigéria ezzel a sikerrel a horvátok mögött második helyen áll a D csoportban.