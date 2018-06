Mexikói-mágia: a vb-győztes németek után a dél-koreaiak sem okoztak gondot

A labdarúgó világbajnokság F-csoportjának 2. fordulójában, a vb-címvédő németek legyőzése után a mexikói fociválogatott Dél-Korea legjobbjai ellen sem hibázott. Juan Carlos Osorio csapata Carlos Vela tizenegyesével és Javier Hernández ziccerével eldöntötte a meccset, Szon Hung Min hosszabbításban lőtt bombagólja csak szépségtapasz volt a dél-koreaiaknak. Az élő közvetítés a linkre kattintva olvasható.

A közép-amerikai csapat komoly önbizalommal várhatta a csoport papíron legkönnyebb mérkőzését, miután az első fordulóban legyőzte a világbajnoki címvédő németeket. Az ellenfél az a dél-koreai tizenegy volt, amelyik legutóbbi hét vb-mérkőzéséből egyet sem tudott megnyerni, és az első játéknapon egygólos vereséget szenvedett a svédektől.

Bő tíz percig csak „ismerkedtek" egymással a csapatok, az első helyzet Mexikó előtt adódott. Egy jobboldali szabadrúgást Javier „Chicharito" Hernández csúsztatott meg 13 méterről, a fejese azonban elkerülte a kapu jobb oldalát. Az első ziccert viszont a 22. percben a dél-koreaiak lőtték.

Egy hosszú indítást követően Szon Hung Min tört kapura, a tizenhatoson belül megcsinált egy befele cselt, majd 14 méterről lőtt, de Hector Moreno belevetődött a labdába, az ismétlést pedig Carlos Salcedo blokkolta. A szöglet után Ki Szung Jung fejelt kapura, de Guillermo Ochoa ujjheggyel védett.

A 24. percben megszerezte a vezetést Mexikó. Andres Guardado baloldali beadásába a becsúszó Jun Jong Szon kézzel belekapott, a szerb Milorad Mazic játékvezető pedig azonnal büntetőt ítélt. A labda mögé Carlos Vela állt oda, és higgadtan a kapu baloldalába lőtt a jobbra vetődő Cso Hjun Vo mellett.

A mexikói csatár találata a 14. büntető után született az oroszországi világbajnokságon. Brazíliában, négy évvel ezelőtt összesen 13-at ítéltek a játékvezetők.

A 28. percben az észak-amerikai csapat növelhette volna az előnyét. A gólszerző Vela visszagurított labdájára Miguel Layun érkezett, 14 méterről kapura lőtt, de a dél-koreai kapus, Cso Hjun Vo szögletre mentett.

A 39. percben újra Szon Hung Min révén veszélyeztettek a dél-koreaiak. A Tottenham sztárja előtt óriási terület maradt szabadon, megindult a félpályáról, lefutotta a teljes mexikói védelmet, de a kapujából kivetődő Ochoa lehalászta a lábáról a labdát. Két perccel a lefújás előtt a németek ellen győztes gólt szerző Hirving Lozano tört be a tizenhatoson belülre, majd egy befele cselt követően 12 méterről a kapu fölé bombázott.

A második félidőben is Mexikó maradt lendületben. Az 50. percben Lozano kísérletezett 18 méterről, majd Hernánedz lőtt 24-ről, de egyikük sem talált kaput. Az 57. percben a dél-koraiaknak is megjött a lövő kedve. Ki Szung Jung éles szögből bombázott Ochoa kapujára, a mexikói kapus nem is tudta elsőre fogni.

Az 58. percben a dél-koreai Cso Hjun Vo a vb egyik legnagyobb védését mutatta be. Andres Guardado 15 méteres lövését gyönyörű mozdulattal kitornázta a jobb felső sarokból.

A 66. percben Mexikó eldöntötte a mérkőzést. Egy szabálytalan labdaszerzés után Lozano megindult a dél-koreai kapu felé, Hernándezhez passzolt, aki csellel elfektette Jun Jong Szont, majd a kivetődő Cso Hjun Vo mellett közelről a kapuba lőtt.

A 30 éves támadó a mexikói válogatott történetének első játékosa, aki elérte az 50 gólos álomhatárt.

A 76. percben kis híján szépítettek a dél-koreaiak. A cserekét beálló legenda, Rafa Marquez utolsó emberként eladott egy labdát, amire az érkező Ki Szung Jung lecsapott, sarokkal a balján érkező Szon Hung Mint akarta játékba hozni, de egy ütemet tévesztett, így elmaradt a gól.

Az utolsó negyedórában a dél-koreaiak mindent megtették, hogy megszerezzék az első góljukat a világbajnokságon. Ez a 93. percben össze is jött, amikor a Tottenham támadója, Szon Hung Min 18 méterről gyönyörűen tekert a jobb felső sarokba.

A bombagól a mérkőzés végkimenetelén nem változtatott. Juan Carlos Osorio csapata második mérkőzését is megnyerte a világbajnokságon, és fél lábbal már a legjobb 16 között érezheti magát.