Mottó: Kommentátor az, aki a meccs előtt elmagyarázza, hogy mi fog történni, a meccs után pedig elmagyarázza, hogy miért nem az történt. A jogot fenntartom!

Neymar, a brazil Sámson

Amennyit javult Neymar frizurája – levágatott egy főételnyi adagot a fejére növesztett spagettiből – annyit javult Brazília játéka is Costa Rica ellen az első meccsükhöz képest. Mondjuk, ha komiszkodni akarnék, az volt a szerencséjük, hogy nem tudtak túl korán vezetést szerezni, és nem engedhették meg maguknak, hogy elkönnyelműsködjék a meccset. Így viszont nyomasztó fölényben játszottak végig. Csak néhány adat a statisztikából: kapuralövések: 18-4; kaput eltalált lövések: 9-0; szögletarány: 10-1; passzok: 732-271.

Gólt azonban végül csak a hosszabbításban sikerült szerezniük, Coutinho a 91. percben talált be és a 6 perc hosszabbítás 7. percében – nem tévedés, a hosszabbítás hosszabbításában, amihez természetesen joga van a játékvezetőnek – Neymar is eredményes volt a csalódott costa ricai védelem nem túl közeli figyelmétől övezve. Mindazonáltal annak ellenére, hogy hősiesen védekezett Costa Rica, Brazília megérdemelte a győzelmet. Lehet, hogy tényleg a hajon múlik? Ronaldonak olyan frizurája van a vébén, mint egy ultrakonzervatív angol magániskola diákjának, és lám, két meccsen négy gólt lőtt, többet, mint az előző három világbajnokságon együttvéve. Persze ez csak vicc, de azért nem árt, ha egy játékos a játékra figyel és nem arra, hogy szép legyen

VAR-iációk

Eddig 6 alkalommal fordult elő a világbajnokságon, hogy a játékvezető döntésével ellentétben a videó asszisztens alapján utólag mégis megadtak egy 11-est. A Brazília-Costa Rica meccsen azonban épp az ellenkezője történt. Kuipers játékvezető előbb büntetőt ítélt, majd a VAR moszkvai székhelyéről érkező jelzés alapján visszanézte a felvételt és visszavonta a döntését. A felvételek alapján jogosan. Volt kontakt - amire előszeretettel hivatkoznak a játékvezetők -, de egészséges férfi egy ilyen érintéstől nem esik hanyatt. Nyilván lehet vitatkozni az egész rendszer létjogosultságával kapcsolatban, és természetesen mint mindennek, ennek is vannak előnyei és hátrányai, de én továbbra is azon a párton vagyok, hogy több az előny. A lassítások alapján ugyanis a többség egyetért azzal, hogy nem lett volna jogos a büntető, azaz győzött a többség igazságérzete. Ugyanakkor, ha a VAR hiányában a játékvezető eredeti döntése alapján Brazília értékesíti a büntetőt, akkor utólag mindenki arról beszélt volna, hogy jogtalan 11-essel szerzett vezetést (esetleg nyert) Brazília, és szegény Costa Rica hiába védekezett heroikusan, a játékvezető megfosztotta őket az 1 ponttól. A vérmesebbek még FIFA összeesküvésről is beszéltek volna, miszerint Brazília nem eshet ki a csoportból, stb. Számtalan meccs után hallottuk már ezeket a mondatokat, ugye? Így azonban Brazília két egyértelmű és szép góllal nyerte meg a meccset, nem lehet rossz érzése az ellenfélnek sem, ha csak azért nem, mert nem sikerült kibekkelni a rohamokat. De igazságtalanságról semmiképp sem beszélhetnek. Nem jobb így mindenkinek?

Nem vitatom ugyanakkor, hogy vannak jelenetek, amikor videóval sem lehet egyértelmű döntést hozni, és ebből persze vita van, sőt előbb-utóbb eljön majd az a pillanat is, amikor az ítélet és a VAR jelzés között születik mondjuk egy gól amit vissza kell vonni, és akkor tényleg sokan fogják mondani a magukét. Mint ahogy a szerbek is mondhatják a magukét. Örök rejtély, hogy milyen kameraállásból láttak olyan képet a video-játékvezetők, ami szerint nem volt 11-es az a szituáció, ami a nekünk közvetített lassítások alapján úgy nézett ki, hogy két svájci védő szó szerint fogja, és a földre teperi a szerb csatárt. Úgy tűnik a VAR esetében sem a technológiával van elsősorban a baj, hanem az emberekkel, akik kezelik. De a brazil meccsen a VAR betöltötte azt a szerepet, amiért nagyon sokan régóta követelték a bevezetését.

Vébé-feeling

Azért is szeretem a labdarúgó világbajnokságokat, mert olyan meccsek is emlékezetessé tudnak válni, amelyeket előzetesen elintéztünk egy kézlegyintéssel. A vébé előtt böngészve a ránk váró mérkőzéseket, nem emlékszem, hogy akár egy pillanatra is megakadt volna a tekintetem az Izland-Nigéria párosításon. Ehhez képest egy kifejezetten élvezetes második félidőt láttunk – OK, az első tényleg unalmas volt -, született két szép gól, volt egy újabb VAR-os 11-es - igaz, kimaradt -, komoly tétje volt a meccsnek nem csak a két fél, de Argentína számára is. Szóval csak semmi előítélet, ez a labdarúgó-világbajnokság!

Mint ahogy a Szerbia-Svájc is kifejezetten élvezetes, fordulatos és izgalmas volt. Nem ezek a csapatok fogják nyerni a világbajnokságot, talán a nyolcba sem jutnak be, sőt, lesz, amelyik a csoportból sem jut tovább, de az is biztos, hogy nem miattuk kérdőjelezem meg a 2026-os vébé 48 csapatosra való bővítését.

10. nap

Belgium a G csoportban Tunézia ellen bebiztosíthatja a továbbjutást és erre minden esélye meg is van. Szükség is van a győzelemre, mert utána jön az első komoly erőpróba a 3. fordulóban, Anglia ellen. Az F csoport két meccsel folytatódik. Mexikó Dél-Korea ellen 6 pontos lehet, de még ezzel sem biztos, hogy továbbjut, mert ez lehet az a csoport, ahol három csapat 6 ponttal körbeveri egymást. Ehhez persze az is kell, hogy Németország feltámadjon romjaiból és legyőzze a nagyon masszívan védekező Svédországot. A németeknek már a döntetlen is nagyon nagy baj, mert akkor a harmadik fordulóban Mexikó és Svédország kigolyózhatja őket. És ezen még az sem javít sokat, hogy mire pályára lépnek, már tudni fogják, ha Korea esetleg segít rajtuk, mert nekik igazából mindegy, nyerniük kell!