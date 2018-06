Mindig a németek nyernek? De mi van, ha mégsem?

Mottó: Kommentátor az, aki a meccs előtt elmagyarázza, hogy mi fog történni, a meccs után pedig elmagyarázza, hogy miért nem az történt. A jogot fenntartom!

Végül mindig a németek győznek

Gondolom, nem csak nekem jutott eszembe a legendás Gary Lineker sokszor idézett mondása, miszerint a labdarúgás egyszerű játék, 22-en játsszák, és a végén mindig a németek győznek. Hogy Svédország ellen mennyire érdemelték meg a győzelmet, az nyilván vérmérséklet kérdése is. A svédek kétségtelenül heroikusan küzdöttek, és ismét szinte tökéletesen megvalósították azt a játékot, amire kitalálták ezt a csapatot, vagy más szemszögből: amire alkalmas. Rendkívül szervezettek, fizikailag erősek, nehéz ellenük párharcokat nyerni, a védelmük nagyon nehezen feltörhető, ugyanakkor nem túl gólerősek. Ennek nemcsak az az oka, hogy ez a stílus kevés helyzetet eredményez, hanem az is, hogy a csatáraik ezen a szinten közepes képességűek. Nem, nem Ibrahimovicot sírom vissza, mert az ő ideje már lejárt a válogatottban, de nagy szükségük lenne egy megközelítőleg olyan klasszis játékosra, mint amilyen Ibra volt fénykorában. Mert ha nem is volt túl sok helyzetük, annyi volt, amennyivel nyerhettek, de legalább egy döntetlent elérhettek volna (lásd még Portugália és Cristiano Ronaldo!). És ezt alátámasztja a statisztika is, a svédek nyolc lövésből hatszor el is találták a kaput, míg a németek csak ötször tizenhat kísérletből! Így vagy úgy, Svédország nagyon közel állt a pontszerzéshez és ezáltal a továbbjutáshoz, ami az utolsó pillanatban sokkal messzebbre került.

Németország nagyon mélyről jött vissza, és Boateng kiállítása sem javított a helyzeten. De mintha nem is történt volna meg, a mérkőzés képe semmiben sem változott. A németek mentek előre, a svédek védekeztek, és bíztak egy gyors kontrában.

Meg persze a szerencsében is, amiben nem is volt hiány például Brandt bődületes kapufájánál. Végül azonban a labdarúgás istene – ha van ilyen – azt a csapatot segítette meg, amelyik nem kikapni nem szeretett volna, hanem győzni akart. Toni Kroos olyan gólt lőtt a legutolsó lehetőséget kihasználva a 95. percben, amilyet csak ritkán látni. Németország így egyelőre kibabrált a már-már világbajnokok átkának kikiáltott ténnyel, miszerint a legutóbbi három világbajnokságon kiesett a csoportküzdelmek során a címvédő. Ha ugyanis maradt volna az 1-1, Svédországnak elég lett volna Mexikó ellen egy békés döntetlen, és a németek már mehetnek is haza.

Így azonban igen cifra is(!) lehet a helyzet. A csoportból való továbbjutást ugyanis pontazonosság esetén a következőképpen határozzák meg:

1. jobb gólkülönbség az összes mérkőzésen

2. több lőtt gól az összes mérkőzésen

3. egymás elleni eredmény

4. egymás elleni jobb gólkülönbség

5 több lőtt gól az egymás elleni mérkőzéseken

6. Fair Play pontszám (-1 pont egy sárga lapért, -3 pont két sárga lapot követő piros lapért, -4 pont egy azonnali piros lapért, -5 pont egy sárga lap és egy azonnali piros lapért)

7. sorsolás

Németország és Svédország pillanatnyilag azonos pontszámmal, gólkülönbséggel és lőtt góllal áll, az egymás elleni eredmény a németeknek kedvez abban az esetben, ha a 3. meccsen mindét csapat veszít vagy döntetlent játszik. Ha azonban mindkét csapat győz, akkor már hármas holtverseny lesz, mert nemcsak nekik, de Mexikónak is 6 pontja lesz. Ha a svédek és a németek is 1-0-ra győznek, akkor mindhárom csapatnak 3-2 lesz a gólkülönbsége. Az egymás elleni minitabellában viszont így Mexikó esne ki kevesebb rúgott góllal. De függően attól, hogy milyen arányú győzelmek születnek, sokféle variáció létezik. Így azután Németországnak minél nagyobb gólkülönbséggel kell győznie Korea ellen, Mexikó és Svédország pedig vérre menő csatát fog vívni egymással – mindezt egy időben. És arról se feledkezzünk meg, hogy ha Mexikó legyőzi a svédeket, Korea pedig a németeket, akkor a 9 pontos Mexikó mögött lesz három 3 pontos csapat, jöhet újra a számolgatás. Abból a hat csoportból, amelyikben már befejeződött a második kör, ez az egyetlen, amelyikből még senki nem jutott fel, és egyben senki nem esett ki biztosan. Izgalmas lesz. A végén mindig a németek győznek?

Apropó Mexikó!

Ne feledkezzünk meg róluk sem, mert abból a 26 csapatból, amelyik már két meccset játszott, hatnak van 6 pontja, köztük Mexikónak. Németország legyőzését nem lehet egy kézlegyintéssel elintézni, azaz ez a 6 pont különösen értékes. De nem volt sétagalopp a Dél-Korea elleni győzelem sem, bár a szépítő gól - Son elképesztően eltalált távoli lövése - kétségkívül túl későn, a 93. percben jött ahhoz, hogy izgalmassá tegye a hajrát.

Mexikónak azonban az az igazán nagy értéke, hogy a két mérkőzést eltérő stílusban tudta megnyerni. A németek ellen egyértelműen a védekezés és a gyors kontrák voltak a taktika alapjai, Korea ellen viszont sokkal nyíltabb játékkal tudtak nyerni, többször is meg tudták nyitni az ellenfél védelmét, igaz, a második gól végül egy kontrából született. Egyszóval jó a támadójátékuk, szervezett a védelmük, és van egy megbízható, bravúrokra is képes, igaz nem túl magas kapusuk. Senkinek nem lesz könnyű dolga ellenük a folytatásban sem. Az ellenfeleknek kötelező, nekünk pedig érdemes figyelni rájuk.

Az egyre kevésbé titkos esélyes

Belgium imponáló futballal, immáron 8-2-es gólkülönbséggel, és 6 ponttal vezeti a csoportját. Tunézia ellen igazi focibemutatót tartottak, és joggal gondolhatjuk, hogy messzire juthatnak ezen a világbajnokságon. Persze óvatosságra intő, hogy az ellenfelek eddig Panama és Tunézia voltak, azaz a komoly erőpróba, a komoly ellenfelek majd csak ezután jönnek. Ha Anglia legyőzi Panamát, vagy csak egy döntetlent elér, akkor Belgium már tovább is jutott - lássuk be, ez meglehetősen valószínű. Ez azonban azt is jelenti, hogy az Anglia elleni meccsnek már csak az marad a jelentősége, hogy melyikük jut tovább az első helyen.

Roberto Martinez, a belga szövetségi kapitány már a Tunézia elleni mérkőzés utáni sajtótájékoztatón világossá tette, hogy jelentős változások lesznek az angolok elleni csapatban. Részben azért, mert Lukaku, Hazard és Mertens kisebb sérüléssel bajlódik, másrészt azért, mert a keret minden játékosa megérdemli, hogy pályára lépjen. Magyarán az első igazán mérvadó meccsük a legjobb 16 között következhet majd. Ugyanakkor ne becsüljük le a kisebb csapatok elleni fölényes sikereket, mert láttuk, hogy mások mennyire megszenvedtek a maguk „kiscsapataival”! Belgiumnak kétségtelenül megvan a játéka, megvannak a klasszisai, és megvan a megfelelő szakmai stábja ahhoz, hogy messzire jusson.

11. nap

Ma befejeződik a második kör a csoportokban. Anglia Panama elleni győzelmével nem lehet sok pénzt keresni a fogadóirodáknál. A H-csoportban az eddigi két győztes: Japán-Szenegál, és a két vesztes: Lengyelország-Kolumbia találkozik. Előbbi győztese biztosan továbbjut, ha a másik meccs döntetlen lesz. Viszont ha döntetlent játszanak, akkor a lengyel vagy a kolumbiai csapat kiesik, ha kikap. Bármelyikkel is történjék ez meg, biztosan a saját várakozásai alatt szerepel.