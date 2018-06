Messiék és a németek is reszketve várják az utolsó fordulót

Hétfőtől csütörtökig négy nap alatt lezavarják a labdarúgó-világbajnokság utolsó csoportkörét. 16 mérkőzés, amelyből számos óriási téttel bír majd, elemi izgalmak várhatóak. Sőt, könnyen előfordulhat az a képtelennek tűnő helyzet, hogy a kevesebb sárga és piros lap, azaz a sportszerűség dönt majd a továbbjutásról. Esélyek, remények, számok, futballmatek. Elemzés.

Először is nézzük, hogy pontazonosság esetén mi dönt a két (esetleg három, vagy négy) csapat között.

1. jobb gólkülönbség az összes mérkőzésen

2. több lőtt gól az összes mérkőzésen

3. egymás elleni eredmény

4. egymás elleni jobb gólkülönbség

5 több lőtt gól az egymás elleni mérkőzéseken

6. Fair Play pontszám (-1 pont egy sárga lapért, -3 pont két sárga lapot követő piros lapért, -4 pont egy azonnali piros lapért, -5 pont egy sárga lap és egy azonnali piros lapért)

7. sorsolás

Amint látható, a FIFA csak a harmadik helyre tette az egymás elleni eredményeket. Korábban volt olyan világverseny, ahol az egymás elleni eredmények döntöttek először, ez pedig több esetben is lehetőséget adott két együttesnek, hogy egy harmadikat kipörgessen.

Nézzük most akkor, mi a helyzet a nyolc csoportban.

A-csoport

Itt nagyon egyszerű a helyzet.

A csoport eddig lejátszott mérkőzései:

Oroszország-Szaúd-Arábia 5-0

Egyiptom-Uruguay 0-1

Oroszország-Egyiptom 3-1

Uruguay-Szaúd-Arábia 1-0

Az oroszoknak sokkal jobb a gólkülönbségük, mert az első mérkőzésen 5-0-ra verték Szaúd-Arábiát, majd Egyiptomot 3-1-re intézték el. Uruguay két 1-0-s győzelmet mutat fel, Egyiptom és Szaúd Arábia ellen.

A Szaúd-Arábia-Egyiptom meccsnek semmi jelentősége nem lesz, szerintünk a két csapat már most úgy van vele, hogy mihamarabb essenek túl rajta. Egyiptomot és Mo Szalah egészen biztosan nem akar 0 pontosként hazamenni, az eddigi szereplésük így is csalódás, mert éppen Szalah miatt vártak tőlük sokat. Egy fecske azonban sehol nem csinál nyarat - Egyiptomban sem.

Az Oroszország-Uruguay összecsapás tétje a csoportelsőség. Mivel jelen pillanatban nem tudni, hogy a B-csoportból a spanyolok, vagy a portugálok jutnak-e elsőként tovább, azt sem lehet megmondani, hogy az A-csoport győztese kivel játszik majd. Az biztos, hogy a hazai közönség által támogatott orosz csapat újabb győzelemre készül. A házigazda válogatottat a vb előtt senki nem tartotta semmire - jól jellemezte a helyzetet, hogy a szakírók minden idők leggyengébb házigazdájaként írtak róluk. Ehhez képest az oroszok nyolcat rúgtak, jó, nem topellenfeleknek, de akkor is a nyolc gól az nyolc gól.

Uruguayról sem tudtunk meg sok mindent, mert a dél-amerikai csapat - sok másik együtteshez hasonlóan - olyan volt, mint az energiatakarékos mosógép. Egyik meccsükön sem szaggatták szét magukat, szem előtt tartva azt, hogy a világbajnokság csaknem öt hétig tart.

A csoport két hátralévő mérkőzése:

2018. június 25. hétfő, 16.00: Uruguay-Oroszország (Szamara)

2018. június 25. hétfő, 16.00: Szaúd-Arábia-Egyiptom (Volgográd)

B-csoport

A spanyolok és a portugálok viaskodnak a csoport első helyéért.

A csoport eddig lejátszott mérkőzései:

Marokkó-Irán 0-1

Portugália-Spanyolország 3-3

Portugália-Marokkó 1-0

Irán-Spanyolország 0-1

Ha nem is sokkal, de azért bonyolultabb a helyzet, mint az A-csoportban. Portugáliának és Spanyolországnak is 4-4 pontja van, a gólkülönbségük és a rúgott góljaik száma is azonos (4-3). Elvileg ez a két csapat megy majd majd tovább a legjobb 16 közé, mert annak nem sok esélye van, hogy Marokkó a spanyolokat, míg Irán a portugálokat is legyőzze. A csoportelsőségről akár - ha marad a harmadik kört követően is az azonos gólkülönbség és a rúgott gólok száma is -, a fair play pontszám is dönthet, amelyben jelenleg a spanyolok állnak jobban (mínusz 1), a portugáloknak mínusz 2.

Annyi viszont a biztos az utolsó kör előtt, hogy a nullapontos Marokkó már akkor sem mehet tovább, ha legyőzi a sokkal esélyesebb Spanyolországot Kalinyindgrádban. Amennyiben viszont összejönne az afrikai-bravúr, akkor az Irán előtt nyithatná meg a kapukat.

Viszont a hárompontos irániaknak ebben az esetben nyerniük kell, akkor biztos előznek (csoportelsőként ünnepelhetnének), vagy döntetlen esetén szurkolniuk Marokkónak, hogy minimum két góllal győzzék le Fernando Hierro csapatát - jelenleg iránnak nullás, a spanyoloknak plusz egyes a gólkülönbsége. Akár egygólos különbségű spanyol vereség is elég lehet, ha Irán sokgólos döntetlent játszik. Valljuk meg, ennek azért nem sok esélye van.

A csoport két hátralévő mérkőzése:

2018. június 25. hétfő, 20.00: Irán-Portugália (Szaranszk)

2018. június 25. hétfő, 20.00: Spanyolország-Marokkó (Kalinyingrád)

C-csoport

A franciák továbbjutása már biztos, Ausztrália még megfoghatja Dániát.

A csoport eddig lejátszott mérkőzései:

Franciaország-Ausztrália 2-1

Peru-Dánia 0-1

Dánia-Ausztrália 1-1

Franciaország-Peru 1-0

A C-csoportban kettő dolog már biztos: a franciák ott lesznek az egyenes kieséses szakaszban, míg Peru az utolsó kör eredményétől függetlenül utazhat haza. Viszont a csoportelőség kérdése, illetve a másik továbbjutó kiléte bizonytalan még. A franciák helyzete nagyon egyszerű, ha nyernek vagy döntetlen játsznak akkor elsőként menetlenek tovább, amennyiben kikapnak Dániától, akkor másodikként, méghozzá a skandináv válogatottal karöltve. Ebben ez esetben a dánoknak 7 pontjuk lenne, a franciáknak pedig 6.

Ausztrália nagyon nehéz helyzetben van a továbbjutási esélyeket illetően, de egyáltalán nem lehetetlenben. Ha a franciák a papírformának megfeleően Dániát is legyőzik, akkor a jelenleg egypontos ausztrálok pontszámban győzelemmel beérhetik a riválisukat. Viszont ebből is kiderült, az ausziknak csak sikerrel van esélyük matematikázni. A gólkülönbsége a dánoknak jelenleg + 1-es, míg az Ausztráloknak -1-es, és mindkét válogaott két rúgott góllal áll.

Ez pedig azt jelenti, hogy ha Dánia például rúgott gól nélkül egy találattal maradna alul Griezmannék ellen, míg Bert van Marwijk csapat ugyanilyen arányban nyer, már a több rúgott góljának köszönhetően örülhet.

A csoport két hátralévő mérkőzése:

2018. június 26. kedd, 16.00: Dánia-Franciaország (Moszkva)

2018. június 26. kedd, 16.00: Ausztrália-Peru (Szocsi)

D-csoport

Továbbjutottak a horvátok, hárman küzdenek az egyetlen kiadó helyért.

A csoport eddig lejátszott mérkőzései:

Argentína-Izland 1-1

Horvátország-Nigéria 2-0

Argentína-Horvátország 0-3

Nigéria-Izland 2-0

A D-csoportban is számtalan nyitott kérdés van még. A horvátok továbbjutását már nem veheti el senki, mivel +5-ös a gólkülönbsége, a csoportelsőségre még egyedül veszélyes Nigériának pedig nullás, így nehezen elképzelhető, hogy ne a Luka Modric vezette válogatott legyen az első az utolsó csoportkör után. Mögötte viszont már sokkal bonyolultabb a képlet: Nigéria, Izland és Argentína is továbbmehet még.

Jelen állás szerint Nigériának három, Izlandnak és Argentínának egy-egy pontja van. Az utolsó körben Nigéria Messiék, míg Izland a horvátok ellen lép pályára. Amennyiben Nigéria legyőzi Argentínát, akkor biztosan továbbmegy és nincs több kérdés, ha csak ikszel Argentínával, akkor Izland egy többgólos sikerrel megelőzheti az afrikai és a dél-amerikai együttest. (Nigériának nullás, Izlandnak -2-es a gólkülönbsége.)

Messiéknek sem túl bonyolult a helyzetük, csak győzelemmel van esélyük a továbbjutásra. Ha nyernek, akkor Nigériát biztosan megelőzik, viszont figyelniük kell a rosztovi eseményekre is, mivel ha Izland is győztesen hagyja el a pályát, akkor 4-4 pontja lesz a két csapatnak és kezdődhet az újabb számolgatás. Ebben most Izland áll jobban a már említett -2-es gólkülönbséggel, mivel Argentínának -3-as. Tehát innentől már arra is figyelnie kellene, hogy ne csak egy találattal gyűrje le Nigériát.

A csoport két hátralévő mérkőzése:

2018. június 26. kedd, 20.00: Nigéria-Argentína (Szentpétervár)

2018. június 26. kedd, 20.00: Izland-Horvátország (Rosztov)

E-csoport

Brazília, Svájc és Szerbia fut még versenyt.

A csoport eddig lejátszott mérkőzései:

Costa Rica-Szerbia 0-1

Brazília-Svájc 1-1

Brazília-Costa Rica 2-0

Szerbia-Svájc 1-2

Az E-csoportban csak azt könyvelhettük el eddig, hogy Costa Rica számára a szerdai meccs után véget ér a torna, mondjuk nulla ponttal ez nem annyira meglepő. Előtte viszont hatalmas a tülekedés. Brazília és Svájc négy-négy, míg Szerbia három ponttal áll. Mivel az nehezen elképezelhető, hogy Svájc a már búcsúzó Costa Rica ellen botlana, így meg lehet előlegezni ez egyik továbbjutó helyet. Ebből kiindulva pedig Szerbia és Brazília egymás között döntheti majd el, melyikük jut a kieséses szakaszba.

Sergej Milinkovics-Szavicséknak győzniük kell - persze a döntetlen is elég lehet, abban az esetben, ha Costa Rica alaposan meglepi Svájcot, de erre tényleg nem sok az esély. Svájci vereség esetén mindkét csapatnak 4-4 pontja lenne, jelenleg Svájcnak +1-es, míg Szerbiának nullás a gólkülönbsége. Ha Costa Rica egy találattal nyer, míg a szerbek 1-1-es döntetlen játszanak Brazíliával a fair play táblázat döthetne.

Most látszik, mennyire fontos volt Neymaréknak, hogy a hosszabbításban lőtt gólokkal legyőzték az előző körben Costa Ricát 2-0-ra, mivel ha nyernek, vagy döntetlent játszanak Szerbia ellen, akkor biztosan továbbjutnak, igaz utóbbi esetén Svájc nagy valószínűséggel csoportelső lesz. Mondjuk akkor is lehetnek, ha nyernek a brazilok, viszont ebben az esetben minumum két góllal többel kell verniük Costa Ricát, mint a Selecaónak az európai riválisát, mivel jelenleg eggyel jobb a gólkülönbsége a dél-amerikai együttesnek.

A csoport két hátralévő mérkőzése:

2018. június 27. szerda, 20.00: Szerbia-Brazília (Moszkva)

2018. június 27. szerda, 20.00: Svájc-Costa Rica (Nyizsnyij Novgorod)

F-csoport

Elképesztő kusza a helyzet, még a jelenleg nullapontos Dél-Korea is továbbjuthat.

A csoport eddig lejátszott mérkőzései:

Németország-Mexikó 0-1

Svédország-Dél-Korea 1-0

Dél-Korea-Mexikó 1-2

Németország-Svédország 2-1

Az F-csoportban talán a legkuszább a helyzet, ráadásul nem túlzás kijelenteni, hogy eddig is ez a négyes szolgáltatta a legtöbb izgalmat. Elég csak a legutóbbi Németország-Svédország meccsre gondolni, ahol a címvédő a 95. percig úgy állt, hogy nem a saját kezében lesz a sorsa, és nagy valószínűséggel a harmadik kör után csomagolhat.

Erről azonban így már szó sincs, a 3. forduló előtt még mind a négy válogatott, közte a nullapontos Dél-Korea is továbbjuthat. Ehhez azonban az kell, hogy legyőzze a németeket, míg Mexikó mindhárom pontot elvegye a svédektől. Persze még ekkor is lenne mit számolgatni: a koreaiak -2-es, míg a svédek és németek nullás gólkülönbséggel állnak. Egygólos dél-korai sikerrel, illetve ugyanilyen arányú mexikói győzelemmel mindhárom csapatnak -1-es lenne a gólkülönbsége, és akár az is előfordulahat, hogy a rúgott gólok tekintetében is egyenlőség lenne három csapat között. (A németek és svédek 2-2, míg a koreaik 1 találattal állnak.) Ebben az esetben hármas fair play tabella jöhet.

Az is előfordlhat, hogy a hatpontos Mexikó hiába kezdte két győzelemmel a tornát, egy vereség, és búcsúzik a tornától. Ha ugyanis a svédek és a németek is nyernek - előbbi pont a Mexikó ellen -, akkor a közép-amerikai csapat +2-es gólkülönbsége minimum +1-esre romlik, míg előbbi két együttes gólkülönbsége +1-esre nő. Tehát itt is hármas holtverseny lenne, a rúgott gólok is lehetnek egyenlőek, így jöhet ugyancsak a fair play táblázat. Ha ennél nagyobb győzelmekkel abszolválnák a meccseiket az európai csapatok, akkor pedig biztosan búcsúzik Mexikó.

A csoport két hátralévő mérkőzése:

2018. június 27. szerda, 16.00: Dél-Korea-Németország (Kazany)

2018. június 27. szerda, 16.00: Mexikó-Svédország (Jekatyeringburg)

G-csoport

Anglia és Belgium között dől el a csoportelsőség. De ami itt lesz!

A csoport eddig lejátszott mérkőzései:

Belgium-Panama 3-0

Tunézia-Anglia 1-2

Belgium-Tunézia 5-2

Anglia-Panama 6-1

A G-csoportban egyszerűbb a képlet, ugyanis Anglia és Belgium már kvalifikálta magát a kiesés szakaszba, csak a csoportelsőség a kérdéses. A két sztárcsapat az utolsó fordulóban egymással meccsel az első pozícióért, azonban ha döntetlen születne, létrejöhetne egy olyan forgatókönyv, hogy a fair play pontszám döntene a csoportelsőségről.

Az angolok Tunézia és Panama ellen is egy-egy sárga lapot kaptak, míg a belgák a Panama elleni összecsapáson három sárga lapot is begyűjtöttek, ez alapján Gareth Southgate csapata végezne a csoport élén.

A csoport két hátralévő mérkőzése:

2018. június 28. csütörtök, 20.00: Anglia-Belgium (Kalinyingrád)

2018. június 28. csütörtök, 20.00: Panama-Tunézia (Szaranszk)

H-csoport

Lengyelország búcsúzott, hárman csatáznak két helyért

A csoport eddig lejátszott mérkőzései:

Kolumbia-Japán 1-2

Lengyelország-Szenegál 1-2

Japán-Szenegál 2-2

Lengyelország-Kolumbia 0-3

Lengyelország Kolumbia elleni 3-0-s vereségével eldőlt, hogy első európai csapatként búcsúzott a vb-től Adam Nawalka csapata. Viszont a két kiadó helyre még három válogatott pályázik, így hatalmas csata várható az utolsó csoporkötben is.

Japán és Szenegál egyelőre minden szempontból ugyanúgy áll - ugyanannyi pont (4), gólkülönbség és rúgott gól -, az ázsiai csapat mínusz 3 ponttal, míg az afikai mínusz 5 ponttal áll jelenleg a fair paly táblázaton. Mögöttük Kolumbiának három pontja van. A harmadik fordulóban Kolumbia Szenegállal játszik, így ha nyer, akkor biztosan továbbjut. Döntetlen esetén akkor mehet tovább a dél-amerikai csapat, ha a lengyelek legyőzik Japánt, mivel Jamesék gólkülönbsége már most jobb.

Amennyiben Kolumbia nem tud nyerni, ekkor biztos, hogy Japán és Szenegál jut a kiesési szakaszba, amely hatalmas meglepetés lenne, legalábbis az előzetes esélylatolgatások alapján.

A csoport két hátralévő mérkőzése:

2018. június 28. csütörtök, 16.00: Japán-Lengyelország (Volgográd)

2018. június 28. csütörtök, 16.00: Szenegál-Kolumbia (Szamara)