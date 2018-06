A Kicker című német szaklap elismerte, hogy a szombat esti Németország-Svédország vb-mérkőzésen a lengyel játékvezetőnek tizenegyest kellett volna ítélnie Berg fellökéséért.

Mit is lehet erre mondani? Annyit mindenképp, hogy utólag mindenki nagyon okos tud lenni - még a németek is. Akik azért azt is leírták, hogy Boatenget nem kellett volna kiállítania a játékvezetőnek.