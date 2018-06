Jót tesz a világbajnokságnak a létszámbővítés?

Mottó: Kommentátor az, aki a meccs előtt elmagyarázza, hogy mi fog történni, a meccs után pedig

elmagyarázza, hogy miért nem az történt. A jogot fenntartom!

Létszámbővítés? Biztos?

Hogy Anglia győzött Panama ellen, aligha volt meglepetés. Sima 6-1. Panama összesített gólkülönbsége két meccs után 1-9. Anglia Belgiummal egyetemben már tovább is jutott függetlenül a hátralévő két meccstől, egyidejűleg Panama és Tunézia kiesett. Panama kedves emberek csapata, de ők maguk is pontosan tudják, hogy nem sok keresnivalójuk van itt. Hernán Dario Gomez szövetségi kapitány szerint örülhetnek, hogy ennyivel megúszták, arra törekedtek, hogy ne kapjanak tizet.

Mindez nem egyedi eset, korábban is volt arra példa, hogy egy csapat nagyon kilógott lefelé a mezőnyből. A probléma az, hogy 2026-ban már 48 csapat vesz majd részt a világbajnokságon. Szaúd-Arábia szereplésével kapcsolatban már érte kritika ezt a FIFA döntést, de Infantino elnök megígérte a kampánya során, hát nincs mese. Természetesen a bővítésnek lesz egy olyan hozadéka is, hogy az olyan csapatok, mint Olaszország, Hollandia, Chile, vagy az Egyesült Államok gyakorlatilag nem fog tudni nem kijutni. De mivel minden kontinens esetében emelkedik a kvalifikáló országok száma, a bővítés azt is jelenti, hogy Ázsiából és a CONCACAF zónából is több csapat jut ki.

Nevesül: vébé résztvevő lehet Trinidad és Tobago, Szíria, vagy Üzbegisztán is. Mivel a 16-tal több csapatot 16 csoportba sorolják majd be és kettő jut tovább, ezért erősen megkérdőjelezhető a csoportmeccsek sportértéke. Infantino elnök azzal érvel, hogy milyen sokat lendít egy-egy ország labdarúgásán a részvétel. Ez igaz. De vajon mennyit ront, ha rommá verik őket? És mennyit árt a labdarúgó világbajnokság rangjának, ha csökken a színvonal? Ami a csoportmeccsek súlyát illeti, már a mostani rendszer is laza. A 16 továbbjutó helyből 6 már két mérkőzés után eldőlt, két csoportban már mindkét továbbjutó megvan. Egyidejűleg 9 csapat már biztosan kiesett. Egyetlen olyan csoport sincs, amelyikből még bármelyik csapat továbbjuthat, és ki is eshet. Szóval a számok nem igazán támasztják alá a világbajnokságok létszámbővítését, de nyilván megbocsátóak leszünk, ha Magyarország is kijut.

Hogy állunk félúton?

Ha már a mostani csoportoknál tartunk, érdemes a második forduló után egy kis mérleget vonni már csak azért is, mert a 64 meccs felét lejátszották. A 32 csapat közül 17 van, amelyik még nem biztosította be a továbbjutást, de van még esélye. A hátralévő 16 meccsből 4-nek semmi jelentősége nincs továbbjutás és kiesés szempontjából.

Az esélyesek közül a sorsoláskor kiemelt Lengyelország már ki is esett. Óriási csalódás a mutatott játékuk, a közelében sem voltak annak, hogy komolyan reménykedjenek egy jó szereplésben. Pedig rutinos csapat klasszisokkal és Lewandowskival. Argentína nagyon nehéz helyzetben van, de nem csak az eddig megszerzett mindössze 1 pontja, hanem a csapat reménytelen játéka és morális állapota miatt is.

A németek az utolsó pillanatban rángatták ki magukat a gödörből, de győzniük kell minél több góllal Dél-Korea ellen, mert még közel sem jutottak tovább. Kolumbia is vereséggel kezdett - igaz a 3. perctől emberhátrányban játszottak Japán ellen -, viszont a Lengyelország elleni játékuk és eredményük bizakodásra ad okot a szurkolóiknak. Mindazonáltal még nincsenek továbbjutó helyen, mert a tegnap parázs csatában 2-2-t játszó Japán és Szenegál egyaránt megelőzi őket és Szenegálnak elég egy döntetlen is Kolumbia ellen a továbbjutáshoz, ami könnyen lehet, hogy egyben a dél-amerikaiak kiesését is jelenti.

Számomra kérdés, hogy mire megy Spanyolország Fernando Hierroval, meddig tart a leváltott Lopetegui által adott lendület. A továbbjutás mindenesetre valószínűleg meglesz. Brazília is két küszködős meccsen van túl, de nagyon komoly erőt képviselnek. Szerbia azonban nem fogja könnyen megadni magát. Belgium, Anglia, Franciaország és Horvátország teljesít eddig a legjobban, igaz előbbi háromnak még nem volt komoly ellenfele, szemben a horvátokkal, akik Argentínát semmisítették meg.

Jelen állás szerint 2,65 a meccsenkénti gólátlag, ami az 1998-as és 2014-es rekord közelében jár, de tény, hogy ehhez nagyban hozzájárult az a négy mérkőzés, amelyiken összesen 25 gól esett.

Ugyanakkor még nem volt a vébén 0-0-ás mérkőzés, igaz volt tíz 1-0-ás. Ami érdekes még a gólokkal kapcsolatban, hogy 1978 óta egy kivétellel 6 gól elég volt a vébé gólkirályi címhez, sőt 2006-ban és 2010-ben 5 gól is elég volt. A kivétel a brazil Ronaldo 2002-ben 8 góllal. Ezen a világbajnokságon azonban már két meccs után 5 gólos Kane, 4 gólos Lukaku és Cristiano Ronaldo.

12. nap

Indul a harmadik forduló, immáron napi négy meccsel, csoportonként egy időben játszva délután 4-kor és este 8-kor. Az A csoportban az egyidejűségnek nincs nagy jelentősége, hisz a már kiesett Egyiptom és Szaúd-Arábia, illetve a már továbbjutott Oroszország és Uruguay találkozik.

Számukra a csoport első és második helye a tét, egyben az, hogy a B csoport első és másodikja közül kivel kerülnek össze a folytatásban. Ez utóbbi viszont még erősen nyitott kérdés, arról nem is beszélve, hogy később játszanak. Spanyolország a már kiesett Marokkóval mérkőzik, Portugália viszont a még reménykedő Iránnal. Irán továbbjutásához győzelem, vagy egy döntetlen és spanyol vereség, meg a gólkülönbség kedvező alakulása kell. Kérdés, hogy melyik a valószínűbb?

De az is előfordulhat ebben a csoportban, hogy ha a spanyolok és a portugálok ugyanolyan eredményt érnek el, akkor közöttük a fair play-pontszám dönt jelen állás szerint, mert a portugáloknak kettő, a spanyoloknak egy sárga lapjuk van, minden más mutató egyforma. Így azután tényleg nem tudnak okoskodni az oroszok és az uruguayiak, hogy kit szeretnének kapni a legjobb 16 között. Ám a többi csoportban biztos lesz egy kis taktikázás.