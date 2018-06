Peru 40 év után nyert újra vb-meccset

Peru sikere Ausztrália ellen azt jelentette, hogy mindkét csapat búcsúzik a világbajnokság további küzdelmeitől. A dél-amerikai csapat 40 év után nyert vb-meccset, Ausztrália egy győzelemmel továbbjuthatott volna, de a francia-dán 0-0 ismeretében az sem sikerült volna.

Az Ausztrália-Peru meccsen egyszerű volt a képlet: az ausztráloknak nyerniük kell a már kiesett dél-amerikai csapat ellen és szurkolni, hogy a dánok kikapjanak a franciáktól, akik már az utolsó forduló előtt biztosan továbbjutottak, de egy pontra még szükségük volt a biztos csoportelsőséghez.

A perui csapatban nem léphetett pályára az a Jefferson Farfán, aki a szombati edzésen összefejelt a válogatott egyik kapusával, Jeremy Aguirrével, és agyrázkódást szenvedett.

A Szocsiban rendezett mérkőzésen a holland Bert van Marwijk a Ryan – Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich – Jedinak, Mooy – Leckie, Rogic, Kruse – Juric kezdőnek szavazott bizalmat ausztrál részről, míg a túloldalon a Gallese – Advíncula, Ramos, Santamaría, Trauco – Tapia, Yotún – Carrillo, Flores, Cueva – Guerrero összeállítású csapat kezdett.

A meccs első érdekes jelenete Mile Jedinak talpalása volt, az ausztrál csapatkapitány Cuevát talpalta telibe vállmagasságban, de megúszta sárga lappal.

A továbbjutásért küzdött Ausztrália, de Peru kezdett jobban, André Carillo Guerrero átadása után lőtt remek kapásgólt.

1978 után először szerzett vezetést világbajnoki meccsen a dél-amerikai csapat.

A folytatásban már életjeleket mutatott az ausztrál csapat is, előbb Rogic szólója után védett Gallese, majd többször is a védőknek kellett blokkolniuk.

A második félidőben is Peru kezdett jobban, a kokainhasználat miatt a világbajnokság előtt eltiltását töltő Paolo Guerrero, a csapat kapitánya is betalált, aki ezzel minden idők harmadik legidősebb dél-amerikai góllövője lett.

A folytatásban beállt az ausztrálok korelnöke, a 38 éves Tim Cahill, aki a negyedik világbajnokságán jutott szerephez.

Az ausztrálok a bekapott gól után megint felpörögtek egy kicsit, Daniel Arzani révén a kapufát is eltalálták, de a 80. percben Peru is eltalált a kapufát, igaz, a partjelző utólag lest intett.

Az utolsó percekben de gólt nem sikerült lőni, így Peru mellett Ausztrália is csomagolhatott. A kontinensnyi ország csapata hosszú utat zár le, 22 meccses selejtezősorozat után jutott ki a tornára, amely ezzel a vereséggel számára véget ért.