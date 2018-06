Barna nadrággal nehéz piros lapot adni

Eszünk ágában nincs szembemenni a kiváló volt FIFA-játékvezető Bede Ferenc Origónak adott véleményével, amelyben azt mondta, hogy a portugál Cristiano Ronaldo felelőtlen kézhasználat miatt kapott csak sárga lapot az 1-1-re végződött Portugália-Irán vb-mérkőzésen. Ám az a helyzet, hogy akárhányszor nézzük meg a délutáni randevúnak bajosan nevezhető Ronaldo-Puraligandzsi találkozást, annál inkább feljön a szemünk előtt egy piros lap és egy barna nadrágos fekete mezes.

Nézzük akkor újra a nagy találkozást.

Van ennek a történetnek két olyan pontja, amelyet nem szabad szó nélkül hagyni. Moszkvában azért kezdték el vizsgálni Ronaldo mozdulatát, mert azt akarták eldönteni, hogy jár-e piros lap a mozdulatért. A paraguayi bíró, Enrique Cáceres azonban sárga lapot rántott elő a zsebéből. Már ez értelmezhetetlen, mert ha valamit piros lap adása miatt néznek vissza, ott két döntés születhet. A piros lap, vagy semmi, azaz a mehet tovább. Automatikus, legalább egymeccses eltiltás (az Uruguay elleni nyolcaddöntőből), vagy semmi sem.

Ezzel el is érkeztünk a paraguayi bíróhoz, Enrique Cácereshez, aki már akkor rettegett, amikor elindult a pálya szélén lévő monitorhoz. Sok minden eszébe juthatott. A főnökök állandó intelme, amelyek közül a legtöbbször az hangzott el, hogy ezt a világbajnokságot az olyan sztárok miatt nézik, mint Cristiano Ronaldo. És nem Puraligandzsi miatt.

A monitor felé közeledve, tele gatyával gondolt arra, hogy most neki kell kiállítania a világfutball egyik istenét. Miközben a másik épp most próbál versenyben maradni csapatával, Argentínával. Kiállítás? Na ne. Mit fog szólni Collina, Infantino? Talán még Blatter is küld egy táviratot, bár az annyira most nem érdekes. De akkor is. Se Messi, se Ronaldo? És én legyek az, aki ezt meghúzza? Hogy aztán rólam cikkezzen a világsajtó, hogy hazaküldjenek, hogy ne holnap már napidíjat se kapjak? Anya, segíts.

Enrique Cáceres visszaballagott a pályára, előhúzta a sárga lapot. Talán nagyobb kő esett le a szívéről, mint Ronaldónak. A FIFA ellenőr is visszaült a székébe, nincs itt semmi baj, mi is lesz ma a vacsora?



Enrique Cáceres még levezette a hátralévő pár percet, aztán ment mindenki a dolgára. A bíró gyorsan az öltözőbe, a VIP-vendégek a hidegtálakhoz, Ronaldo a zuhany alá, Portugália a legjobb 16 közé.

Irán meg haza.