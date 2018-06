Minősíthetetlen produkcióval rukkolt ki a dán és a francia labdarúgó-válogatott Moszkvában a C-csoport harmadik fordulójában. Itt a vb első 0-0-s döntetlenje, a 80 ezer néző a meccs után hangos füttyszóval minősítette a látottakat.

A "titok" nyitja, hogy a döntetlen a dán és a francia csapatnak is tökéletesen megfelelt. Ezért aztán nem szaggatták szét magukat. Persze lehetett volna ez egy 2-2-es döntetlen is, de kinek van kedve bármit is kockáztatni?

A dánoknak és a franciáknak nem volt.