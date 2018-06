A francia válogatott 0-0-s döntetlent játszott a dánokkal a labdarúgó világbajnokság C-csoportjának 3. fordulójában, Moszkvában. Ezzel az eredménnyel Didier Deschamps csapata az első helyen jutott tovább, míg Age Hareide együttese a csoport második helyét szerezte meg, mivel a másik mérkőzésen a peruieak kétgólos győzelmet arattak az ausztrálok fölött. A mérkőzés online közvetítése a linkre kattintva olvasható.

Miután a franciák két győzelemmel kezdték a világbajnokságot, a dánok elleni utolsó csoportmeccsnek már csak az volt a tétje, hogy első vagy a második helyen jutnak-e tovább a nyolcaddöntőbe. A franciák szövetségi kapitánya, Didier Deschamps pihenőt adott pár kulcsjátékosának, míg a dánokat vezető Age Hareide a legerősebb kezdőjét küldte pályára, hiszen csapata egy esetleges vereséggel még ki is eshetett volna, abban az esetben, ha a csoport másik mérkőzésén Ausztrália legyőzi Perut.

Az első negyedórában a dánok kezdtek aktívabban, érződött, hogy minél gyorsabban gólt akarnak szerezni, hogy ne kelljen a csoport másik mérkőzésére koncentrálniuk. Ennek ellenére az első helyzet a francia Olivier Giroud nevéhez fűződött, aki a 15. percben 10 méterről megcélozta a rövid felső sarkot, de Kasper Schmeichel megnyúlt a levegőben, és szögletre ütötte a labdát.

A dánok első ziccerére a 29. percig kellett várni.

Egy kontratámadás végén Andreas Cornelius balról belőtt labdájára Christian Eriksen érkezett mélységből, azonban a kapujából kivetődő Steve Mandanda lehalászta a lábáról a labdát.

Az első félidő hajrájában a dánok visszavettek a tempóból. Ebben minden bizonnyal az is szerepet játszott, hogy a csoport másik mérkőzésén Peru megszerezte a vezetést Ausztrália ellen, így a skandinávok már egy esetleges vereséggel sem lettek volna veszélyben.

A második félidő is visszafogott iramban zajlott, a továbbjutás kérdése már az 50. percben eldőlt. A másik mérkőzésen Paolo Guerrero növelte a peruiak előnyét az ausztrálok ellen, így kisebb csodára lett volna szükség a dánok kieséséhez. Az 53. percben azért Eriksen egy távoli szabadrúgással zavarba hozta Mandandát, majd öt perccel később 17 méterről próbálkozott egy kapáslövéssel, de a labda fél méterrel elkerülte a franciák kapuját.

A 70. percben a franciák is veszélyeztettek, bár nem kidolgozott akcióból. A csereként érkező Nabil Fekir 17 méterről megcélozta Schmeichel kapuját, a labda azonban pár centivel elkerülte a jobb felső sarkot. Tíz perccel a lefújás előtt Giroud vett mellre egy labdát a kapunak háttal, ráfordulásból akart gólt lőni, de akkor gyertyát rúgott, hogy még amerikai fociban sem talált volna célba.

A 83. percben ismét Fekír próbálta bevenni a dán kaput, 18 méterről a jobb alsó sarkot vette célba, de Schmeichel mint oly sokszor ezen a világbajnokságon, most is hárított. Az utolsó percekben a franciák gyakoroltak némi nyomást a dánokra, de azért nem szakadtak meg a gólszerzésért, hiszen már korábban kiharcolták a továbbjutást, és a skandinávoknak is tökéletes volt nekik az eredmény.

A lefújást követően a Moszkvai Luzsnyiki Stadion közönsége éles füttyszóval "díjazta" a két csapat teljesítményét.

A franciák szombat délután Kazanyban lépnek pályára a D-csoport második helyezettje ellen, míg a dánok vasárnap este Nyizsnyij Novgorodban mérkőznek a D-csoport első helyezettjével.