Eldől Messi és az argentin válogatott sorsa

Ma is a négy világbajnoki csoportmérkőzés miatt érdemes kezünkbe venni a távirányítót, délután a C-csoportban, este pedig a D-jelű kvartettben fejeződnek be a küzdelmek. De a tenisz szerelmesei is leülhetnek a készülékek elé, Wimbledonban selejtezőket, Eastbourne-ben WTA-tornát követhetnek.