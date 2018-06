Messiék öt percre voltak a bukástól, elképesztő hajrával nyolcaddöntősök

Az argentin válogatott Lionel Messi és Marcos Rojo találataival 2-1-re legyőzte Nigériát a labdarúgó-világbajnokság D-csoportjának 3. fordulójában. A dél-amerikai csapat ezzel megszerezte a csoport második helyét, miután a másik mérkőzésen a már továbbjutó, tartalékos horvátok 2-1-re legyőzték az izlandiakat. A mérkőzés online közvetítése a linkre kattintva olvasható.

Messiék helyzete nem volt túl bonyolult, csak győzelem esetén juthattak tovább. Ha nyernek, akkor Nigériát biztosan megelőzik, viszont figyelniük kellett a rosztovi eseményekre is, mivel ha Izland is győztesen hagyja el a pályát, akkor 4-4 pontja lesz a két csapatnak, és kezdődhet az újabb számolgatás. A meccs előtt Izland állt jobban -2-es gólkülönbséggel, mivel Argentínának -3-as. Tehát Messiéknek arra is figyelniük kellett, hogy ne csak egy találattal gyűrjék le Nigériát.

A horvátok elleni vereség után olyan sajtóhírek is felröppentek, hogy az argentin játékosok a szövetségi kapitány, Jorge Sampaoli távozását követelték. A szövetség végül a posztján hagyta a kegyvesztett edzőt, de állítólag a játékosok állították össze a kezdőcsapatot és találták ki a Nigéria elleni taktikát.

A dél-amerikai csapat kezdője az utolsó csoportmérkőzésre öt helyen változott. A horvátok ellen hatalmasat bakizó Willy Caballero helyére Franco Armani került be a kapuba, ő a 17. argentin kapus, aki vb-meccsen szerepelhetett. A védelemben helyet kapott Marcos Rojo, a középpályára bekerült Ángel Di Maria és Ever Banega, míg Lionel Messi mellett ezúttal Gonzalo Higuain volt a befejező csatár.

A "játékosok" által összeállított kezdőnek 30 év és 189 nap volt az átlagéletkora, ez a legidősebb argentin csapat vb-történelemben.

A nigériai csapat kezdett aktívabban, mégis az argentinoké volt az első helyez. A balhátvéd Nicolas Tagliafico kapott indítást, betört a tizenhatoson belülre, majd 15 méterről kapu fölé lőtt. A 9. percben a dél-amerikaiak ellen két gólt beígérő Ahmed Musa lőtt 18 méterről, a kísérlete nem sokkal kerülte el a bal felső sarkot.

A 14. percben a vb 100. góljával Argentína megszerezte a vezetést. Ever Banega indítása után Lionel Messi lépett ki ziccerben, és hét méterről a kapu jobb oldalába lőtt.

Az FC Barcelona támadója a harmadik argentin Diego Maradona és Gabriel Batistuta után, aki három különböző világbajnokságon is gólt tudott szerezni.

Az ötszörös aranylabdás találata után már az argentinok álltak továbbjutásra, ugyanis a tartalékos horvátok döntetlenre álltak az izlandiakkal.

A 27. percben Argentína növelhette volna az előnyét.

Messi kiugratása után Gonzalo Higuain került ziccerbe, de a nigériai kapus, Francis Uzoho önfeláldozó kivetődéssel menteni tudott, amibe kis híján bele is sérült.

A 34. percben Messi ismét gólt lőhetett volna. Az Ángel Di Maria lerántásáért megítélt szabadrúgást 18 méterről ellőtte, balszerencséjére a labda a bal kapufán csattant.

A fordulás után valóságos hidegzuhanyt kapott az argentin csapat.

A 49. percben egy baloldali szögletet követően Javier Mascherano lerántotta Leon Balogunt a kaputól öt méterre, a mérkőzést vezető Cüneyt Cakır pedig habozás nélkül a tizenegyes pontra mutatott.

A labda mögé Victor Moses állt oda, és higgadtan a kapu közepébe gurított a jobbra mozduló Franco Armani mellett.

Ezzel szinte egy időben a másik mérkőzésen a horvátok megszerezték a vezetést Izland ellen, így skandinávok végleg kiszálltak a továbbjutásért vívott harcból.

Ahogy az várható volt, a folytatásban az argentinok átvették a játék irányítását, de mintha az általuk diktált első félidei iramot nem bírták volna tartani. A dél-amerikai csapatnak megvolt a labdabirtoklási fölénye, de ez helyzetekkel egyáltalán nem párosult.

A 75. percben Nigéria kis híján megfordította a mérkőzést.

Egy baloldali beadást követően Marcos Rojo fejjel mentett az érkező Odion Ighalo elől, azonban a labdát ráfejelte a saját kezére. Az afrikaiak addig reklamálták a tizenegyest, amíg Cakır játékvezető videóról vissza nem nézte az esetet, de végül nem ítélt büntetőt.

A 81. percben Gonzalo Higuain hagyta ki az argentin csapat legnagyobb helyzetét. A Juventus támadója egy balról bepasszolt labdát lőtt el kapásból 13 méterről, de jócskán a kapu fölé. Négy perccel később Nigéria is eldönthette volna a meccset. Ighalo szerzett labdát az argentin kapu előtt, kiszorított szögből rávezette Armanira, de az argentin kapus védeni tudta a ziccert.

A 86. percben jött a drámai végjáték!

Gabriel Mercado jobboldali beadására Marcos Rojo érkezett, és kapásból a bal alsó sarokba lőtt, ezzel pedig Argentína továbbjutott a csoportból.

A Manchester United védője a harmadik gólját szerezte a válogatottban, először négy évvel ezelőtt, 2014. június 25-én, Nigéria ellen volt eredményes a brazíliai világbajnokságon.

Az utolsó percekben az argentinok rutinosan eldugták a labdát, és próbálták a nigériai térfélre korlátozni a játékot. A négyperces hosszabbításban az afrikai csapatnak már nem volt gólszerzési lehetősége, így Argentína megszerezte a csoport második helyét, és bejutott a nyolcaddöntőbe.

Az argentinok a szombat délutáni nyolcaddöntőben Kazanyban lépnek pályára a franciák ellen, míg a csoport első helyén végző horvátok vasárnap este játszanak a dánokkal Nyizsnyij Novgorodban.