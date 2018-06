A csalók maradnak, a focizni akaró meg kiesett a vébéről

Mottó: Kommentátor az, aki a meccs előtt elmagyarázza, hogy mi fog történni, a meccs után pedig elmagyarázza, hogy miért nem az történt. A jogot fenntartom!

Mindennapi VAR

A Videó Asszisztens Játékvezető alkalmazása eddig is sok vitát váltott ki, de azért nagyjából megegyezhettünk abban, hogy több az előnye, mint a hátránya. A legutóbbi Szpíker Kornerben Lantos Gáborral jót vitatkoztunk, és végül arra jutottunk, hogy maga a technológia jó, de az emberek, akik használják, még nem feltétlenül alkalmasak. Akár azért, mert nem jól használják a rendelkezésükre álló eszközt, akár azért, mert adott helyzetben mérlegelnek. Ami azonban egyidejűleg történt a Portugália-Irán és a Spanyolország-Marokkó mérkőzéseken, az a mélypont volt. Érthetetlen döntések, hosszú percekig tartó videóelemzés, veszekedő játékosok. A FIFA - EB-n az UEFA - minden esetben világossá teszi az adott mérkőzéshelyzetekkel kapcsolatos koncepciózus elvárásait. Mit hogyan, mit mi alapján ítéljenek meg a játékvezetők. Mert lehet tévedni, de a legnagyobb hiba a következetlenség. Ezen a két meccsen azonban csíráját sem láttuk a következetességnek a korábbi meccsekhez képest. Ráadásul sokszor valóban nagyon sokáig állt a játék. A portugál mérkőzésen összesen 99 percet töltöttek a pályán a csapatok. A FIFA illetékeseinek nagyon gyorsan rendet kell teremteniük a játékvezetők fejében, mert így a káosz felé tart a videobíró évek óta követelt bevezetése!

A már említett Szpíker Kornerben arról is beszéltünk, hogy többet kellett volna tesztelni a vébé előtt. Hogy miért? Például azért, mert kezd elharapózni egy káros jelenség. Vitás esetben ugyanis egyre többször kezdenek el mutogatni a játékosok és a szövetségi kapitányok, hogy nézze vissza a bíró az esetet. Ez azt jelenti, hogy visszatér a pályára az a feszültség, ami korábban is megvolt a vitatható döntések után, de a vébé elején a VAR-ra tekintettel szinte megszűnt, ki-ki elfogadta a döntéseket. Rájöttek azonban az érintettek, hogy ha már van VAR, akkor ők maguk erőltessék a használatát, hátha lát valamit a testület. Teniszben vagy amerikai futballban maguk a játékosok, illetve az edzők kérhetik a technika használatát, de csak korlátozott számban, és ha nincs igazuk, ezzel hátrány éri őket. Tehát nem érdemes folyton a technológiáért kiáltani, csak ha valóban indokolt, mert ha elfogynak a lehetőségek, akkor történhet bármi, nincs segítség. Itt, a vébén azonban nem lehet kérni a videózást, ezért igyekeznek a bírót körülvéve kierőszakolni azt, ha nem jön magától. Az első meccseken még ment tovább a játék egy-egy vitás eset után, aztán ha kellett, 20-30 másodperc múlva a játékvezető megállította a játékot. Most azonban már azonnal rohannak a bíróhoz reklamálva. Sőt, a hivatkozott két mérkőzésen már videobírós elemzéssel meghozott döntés után is képesek voltak egyes játékosok üvöltözve körülvenni a játékvezetőt. Volt, aki megállíthatatlanul mondta a magáét, miközben a játékvezetőn és az egész világon kívül pont ő nem látta az eset visszajátszását. Ez persze már a vicc kategóriája, de attól még feszültség van a pályán játék helyett.

A C-csoport négy csapata közül csak egy focizott rendesen, az az egy, amelyik amúgy már kiesett. Egyedül Peru akart valamit ezen a napon. Persze Ausztráliának még volt esélye a továbbjutásra, de csak akkor, ha Dánia kikap Franciaországtól. Az hagyján, hogy a már továbbjutott franciák hat helyen változtattak, de a nagyobb baj az volt, hogy viszonylag hamar kiderült, hogy a mindkét csapat továbbjutását jelentő döntetlent a felek, ha nem is szó szerint, de gyakorlatilag aláírták.

A vébé első 0-0-s meccse felháborító játékot hozott, fütyült a 80.000 néző, de a csapatokat ez nem nagyon zavarta. Így azután az ausztráloknak se volt esélyük, bár mintha nem is tudnának sokkal többet. Megérdemelt, hogy Peru végzett a csoport 3. helyén, mert nemcsak ezen a meccsen - amit végül 2-0-ra megnyertek -, hanem összességében is jobb játékot mutattak a világbajnokságon, mint az ausztrálok.

Messi és Maradona

A D-csoport két meccse viszont bőségesen kárpótolt minket az elmaradt izgalmakért. Mondhatnánk, hogy az erejüket tartalékoló, már továbbjutott horvátok fél gőzzel nyertek Izland ellen, de azért volt győzelmi esélyük az északiaknak, és voltak olyan pillanatok, amikor az ő győzelmük lógott a levegőben. Ráadásul a másik meccset is figyelve hol Argentína, hol Nigéria állt továbbjutásra, de közben Izlandnak is megvoltak azok a helyzetei, amelyekkel közel kerülhettek volna a folytatáshoz. A legérdekesebb azonban az volt, hogy egy teljesen más argentin válogatottat és Messit láttunk a pályán, miközben az előzetes híresztelésekkel ellentétben Sampaoli ott ugrált a pálya szélén. Igaz, még a góloknál is csak egyedül ünnepelt. Vajon mi történt a horvátok elleni 0-3 óta, amik után a pletykák szerint Messit csak a felesége tudta lebeszélni arról, hogy azonnal hazautazzon? Vajon mitől lettek ennyivel motiváltabbak, gyorsabbak, célratörőbbek? De így sem volt könnyű. Hamar vezetést szereztek, ez a továbbjutást jelentette. De nem tudták Nigériát megtörni.

Két videózott és vitatott 11-es közül egyet megadott Cakir játékvezető – ezt tekintsük kompromisszumnak! Az 1-1 nigériai továbbjutást ért. Ám az argentinok, amikor már úgy tűnt, hogy hitüket és lendületüket vesztették, újra betaláltak, és így végül meglett a továbbjutás. Diego Maradona pedig ugyanazzal a temperamentummal élte végig a meccset, mint amivel szokta, és arról is gondoskodott, hogy szivar helyett a két középső ujjával juttassa magát a címlapokra. A temperamentumra a folytatásban is szükség lesz, mert létrejött a francia-argentin párosítás a legjobb 16 között, míg Horvátország Dániával meccsel.

14. nap

Az F-csoportban pályára lép Németország a már kiesett Dél-Koreával szemben, Mexikó pedig Svédországgal találkozik. Ha Korea és Mexikó nyer, akkor a 9 pontos Mexikó mögött három 3 pontos csapat lesz. Ha Németország és Svédország győz, akkor három 6 pontos csapat lesz. Meg egy csomó számolgatás. Persze lehetséges ezek kombinációja is, meg lehet(nek) döntetlen(ek) is.

Az E-csoportban Costa Rica már kiesett, de a többiek nagy csatában vannak a két továbbjutó helyért. Brazília és Svájc 4 pontos, Szerbia 3. A brazilok a szerbekkel játszanak, akiknek csak a döntetlen jó. De Svájc sem gondolhatja, hogy Costa Rica feltett kézzel fut majd ki a pályára.