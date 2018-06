Hummels: Ha befejelem, mindenki boldog

A döbbenetes német vereség után a világbajnoki címvédő játékosok közül szinte senki nem akart nyilatkozni. De a szabály az, hogy valakinek oda kell állni a kamerák elé. A hálátlan feladat Mats Hummelsnek jutott.

"Ha a 86. percben befejelem a nagy helyzetemet, most mindenki boldog. Nem sikerült. Mi még 0-1 után is hittünk abban, hogy győzhetünk, ezért is mentünk előre."

"Ezen a világbajnokságon minden nagycsapat megszenvedett, talán csak a belga és az angol nem. A német válogatott 2017 ősze óta gödörben van, amiből ma sem sikerült kimásznunk."