Szenegál Kolumbiában bízott, de drámai kiesés lett a vége

Drámai vége lett a H-csoport utolsó felvonásának. Sokáig úgy tűnt, Kolumbia és Szenegál közösen jut a legjobb 16 közé, de Yerri Mina fejesgólja összetörte a szenegáli álmokat. Japán veresége ellenére, fair play-pontokkal jutott a nyolcaddöntőbe. Szenegálnak öt, Japánnak három sárga lapja volt, ez döntött a végén. A meccs élő közvetítése itt olvasható.

A H-csoportban az utolsó kör előtt még három csapatnak volt esélye a továbbjutásra. Kolumbia és Szenegál mellett a forduló előtt csoportelső Japán várhatta kedvező helyzetből a már biztos kieső lengyelek elleni meccset. Japánnak a győzelem és a döntetlen is továbbjutást ért volna, de még vereség esetén is volt esélyük. Kolumbia győzelemmel, illetve egy japán vereség esetén döntetlennel is továbbjutásnak örülhetett volna Szenegál ellen.

Kolumbia és Szenegál eddig egyszer találkozott egymással, 2014-ben Buenos Airesben felkészülési összecsapáson 2-2-re végeztek.

Kolumbia az Ospina – Arias, Yerry Mina, Davinson Sanchez, Mojica – Carlos Sanchez, Uribe – Cuadrado, James Rodriguez, Quintero – Falcao összeállításban kezdett, Aliou Cissé pedig az Ndiaye – Sabaly, Koulibaly, Sane, Gassama – Kouyate, Gueye, Sarr - Keita Balde – Mané – Niang kezdőt küldte pályára.

A kolumbiaiak hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, míg az afrikaiak agresszív letámadással kezdtek. Az első helyzet a dél-amerikai csapat előtt adódott, Quintero rúgott kapura egy szabadrúgás után, de N'Diaye védeni tudott.

A 17. percben Mané tört be a tizenhatoson belülre, Davinson Sánchez szerelése után Milorad Mazic tizenegyest ítélt, de segített a VAR, a videózás után visszavonta az ítéletet a szerb, és játékvezetői labda következett.

A 31. percben cserélnie kellett Jose Pekermannak, a kolumbiaiak argentin szövetségi kapitánya sérülés miatt lehozta Jamest, helyére pedig Muriel érkezett. Érzékeny veszteség, a legutóbb 14 kolumbiai vb-gólból tízben komoly szerepe volt a Bayern München játékosának, hat gólt ő maga lőtt, és adott négy gólpasszt is.

Az első félidőben összesen három lövés találta el a kapukat, a két, félidei 0-0-s eredmény Kolumbia kiesését jelentette volna.

A második felvonásban is lassan pörögtek fel az események, a szenegáliak védték az eredményt, Kolumbia pedig nem találta a fogást az ellenfélen.

A 60. percben a másik pályán megszerezte a vezetést Lengyelország, így Szenegál mellett Kolumbia is továbbjutónak érezhette magát, azaz mindenkinek tökéletesen megfelelt a 0-0 Szamarában.

A kolumbiai csapat azonban nem akarta a véletlenre bízni a dolgot, egy szabadrúgás után Muriel lövését blokkolták a szenegáli védők, majd N'Diaye mentett szintén Muriel elől.

Amikor már mindenki kezdett beletörődni a közös továbbjutásba, jött Yerri Mina, és egy szöglet után gólt fejelt, ezzel a japánok álltak Kolumbia mellett továbbjutásra, mert kevesebb sárga lappal rendelkeztek, mint a szenegáliak. Ezen kívül minden mutatója ugyanolyan volt az ázsiai és az afrikai csapatnak (4-4-es gólkülönbség, 2-2-es egymás elleni eredmény).

A 78. percben egy veszélyes szenegáli szöglet után Mina majdnem a saját kapuját is bevette, de Ospina védeni tudott.

A hajrában próbálkozott Szenegál, de Kolumbia remekül tartotta az eredményt, ezzel biztossá vált, hogy nem lesz afrikai csapat a legjobb 16 mezőnyében. Kolumbia mellett Japán jutott a nyolcaddöntőbe.

Ez volt a világbajnokságok történetében az első alkalom, hogy a fair play-pontok döntöttek a továbbjutásról.