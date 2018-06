Messi eldöntheti, melyik haverjával megy a vágóhídra

Szombaton az Argentína-Franciaország nyolcaddöntővel folytatódik a világbajnokság. A párosítások közül ez ígérkezik a legérdekesebbnek, úgyhogy lebontottuk posztokra a meccset, hogy lássuk, ki a jobb. A kezdő összeállításakor Messinek a legkisebb rosszat kell választania, Deschamps-nak viszont az eddig látott gyenge teljesítmény ellenére sem kell aggódnia: megvan a csapata ahhoz, hogy levegye a pályáról az ellenfél egyetlen veszélyforrását.

Kapusposzt:

Itt a legkönnyebb a dolgunk. Teljesen mindegy, hogy Messi melyik kóklert állítja a kapuba, mert 1) se a mexikói bajnokságban védő Guzmánnak, se a River Plate kapusának, Armaninak nem hallotta senki a nevét a vb-ig, beleértve azokat is, akik anno a SportKlub hajnalban közvetített dél-amerikai meccsein nőttek fel, 2) az első számú kapus az a Caballero, aki összesen három bajnokit játszott a Chelsea-ben, és aki még a jobb napjain is képes ilyen hajmeresztő bakikra. A Tottenham az a csapat a Premier League-ben, akit a tudatos építkezése miatt egy kicsit mindenki megszeretett, pláne most, hogy az eredmények is jönnek. A két manchesteri csapat mögött ők kapták a legkevesebb gólt az idén, ebben pedig nem kis szerepe volt az évek óta stabilan védő francia Llorisnak.



Védelem:

Messi itt is vakarhatja a fejét, hogy a legkisebb rosszat válassza, mert bármennyire is jól cseng Mercado, Rojo, Fazio vagy Otamendi neve, akik amúgy Európa topcsapataiban nyújtanak remek teljesítményt hétről hétre, egymás mellé állítva őket nyeretlen kétévesekre hasonlítanak. Azt hinnénk, hogy a gyakran hátrahúzódó Mascherano rutinjával és higgadtságával a védelem vezére tud lenni, de nem véletlenül hagyta ő ott Barcelonát, érezte ő is, hogy már nem veszi hasznát a csapat. Most a kínai bajnokságban vezet le, ez pedig a válogatottban nyújtott teljesítményén is meglátszik.

Mascherano is having something of a nightmare. — Gary Lineker (@GaryLineker) June 26, 2018

A franciák védelmét eddig senki nem tesztelte igazán, de Sampaolival ellentétben Deschamps-nak van annyi esze, hogy nem küldi csapatát dalolva a vágóhídra. A négy védőnek az a dolga, hogy védekezzen, ráadásul az az előnyük is megvan, hogy többször játszottak már az ellenfél egyetlen veszélyforrása, Messi ellen: Umtiti minden edzésen a Barcelonában, Varane a Clásicókon, Hernández a spanyolok által csak A másik Clásicónak nevezett Atléticóban.

Középpálya:

Nigéria ellen Messi rájött arra, amire Sampaoli nem: ha van még egy irányító középpályás a csapatban, akkor legalább a rá nehezedő feladatok egy kis részétől megszabadul. Banega, a Sevilla passzkirálya mindenkinél többet passzolt (90), ráadásul tette ezt hihetetlen precizitással (87,8 százalék), úgy, hogy kiosztott három kulcspasszt (olyan passz, ami után a társ közvetlen lövőhelyzetbe kerül), és közben a védekezésből is kivette a részét. Nem mellesleg ő adta ezt a zseniális gólpasszt Messinek.

Messi pechjére itt el is fogytak a variációs lehetőségei. A középpályán is használható Mascheranóról már volt szó, Enzo Pérez sohasem volt akkora futballista, mint amekkorának mondták, hogy lesz, Di María pedig utoljára a Real Madridban nyújtott értékelhető teljesítményt 2014-ben.

Nem kizárt, hogy Deschamps a kezdőbe nevezi majd Matuidit, csak hogy még több izmot tegyen az amúgy is izmos középpályára. A cél egyértelmű: megállítani Messit, lehetőleg úgy, hogy el se jusson hozzá a labda. Ha pedig eljut, akkor még mindig ott lesz a nyakán Kanté, aki Casemirónál legalább három polccal művészibb szinten űzi a követő emberfogást, úgyhogy lehet, hogy a már említett hátsó négyesnek nem is lesz olyan sok dolga a Barcelona klasszisával.

Támadósor:

Itt csak az a kérdés, hogy Messi melyik haverját hívja segítségül: a 90 milliós Higuaínt, akin eddig csak két Copa América és egy világbajnoki győzelem ment el, vagy a válogatottban rendszerint a láthatatlan ember szerepét betöltő Agüerót. Furcsa paradoxon ez amúgy: nevekre messze az argentinoké a világ legjobb támadósora, de ez valahogy a pályán sohasem mutatkozik meg. Dybala és Icardi már az új generációt jelenthetné, de előbbi csak Messi posztján tud játszani, utóbbira pedig valamiért nagyon pikkelhetnek, ha az olasz gólkirályi cím (29 gól) is kevés a behívóhoz.

A franciák is ezen a poszton a legerősebbek. A 180 milliós Mbappé és a 105 milliós Dembélé eddig nem mutatott sokat, de ha Nigéria kedvére kontrázhatta az argentinokat, akkor képzeljük el mi lesz, ha ezt a két szélvészgyors gyalogkakukkot tömik labdával. A cölöpcsatár Giroud a legutóbbi két meccset végigjátszotta, de Deschamps talán jobban jár, ha visszatér az ausztrálok elleni kezdőhöz, és a mozgékonyabb Griezmannt játszatja középen.

Így nézve ez sima francia győzelmet és továbbjutást sejtet. Vagy Messi megint God-mode-ba kapcsol? Szombaton 16.00 órakor kiderül.