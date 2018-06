Neymar szexi húga úgy szurkolt, hogy belesérült

A brazil csapatot és testvérét, Neymart kisérte el a világbajnokságra, Rafaella Santos, a brazil sztárfocista húga.

Rafaella és Neymar egyébként nagyon közel áll egymáshoz, annyira szoros a kapocs közöttük, hogy tetoválásuk is van egymásról.

Best place.❤️ Rafaela (@rafaella) által megosztott bejegyzés, Aug 29., 2017, időpont: 10:44 (PDT időzóna szerint)

Rafaella hazájában is nagyon népszerű, a közösségi felüleleteken rengeteg követője van. Rafaella elutazott a brazilokkal Oroszországba is, a válogatottal együtt Szocsiban tartózkodik és a meccsekre is megy a csapattal természetesen.

Rafaela (@rafaella) által megosztott bejegyzés, Ápr 7., 2018, időpont: 1:05 (PDT időzóna szerint)

Rafaella annyira szurkolt a Costa Rica elleni meccsen, hogy Neymar gólja után, a nagy örömben megsérült és kiment a válla. Rafaella azóta szép kötéssel vonzza tovább a tekinteteket.