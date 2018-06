Messiék és Ronaldóék nyolcaddöntője szinte megtippelhetetlen

Szombat délutántól kedd estig nyolcaddöntőket rendeznek az oroszországi labdarúgó világbajnokságon. A legjobb 16 között összejöttek olyan párosítások, amelyeket egy kézlegyintéssel is elintézhetünk, de akad olyan összecsapás is, amit a július 15-i moszkvai döntőben is megnéztünk volna. Nézzük hát az esélylatolgatást.

Belgium-Japán

Talán nem is kéne ragoznunk, hogy a legjobb 16 között ez a legegyértelműbb párharc. A belgák három győzelemmel, félgőzzel nyerték meg a G-csoportot. Kilenc gólt rúgtak, kettőt kaptak, ráadásul az angolok elleni utolsó összecsapásukon Roberto Martínez szövetségi kapitány még arra is figyelhetett, hogy a komplett kezdőcsapatából kilenc embert pihentessen. Nyilván a Japán elleni mérkőzést nem fogják félvállról venni, de ha abból indulunk ki, hogy a negyeddöntőben összekerülhetnek a brazilokkal, akkor az sem elképzelhetetlen, hogy a spanyol mester akár a japánok ellen is pihentetheti a legnagyobb sztárjait.

Az ázsiai válogatott kínkeservesen jutott tovább a H-csoportból. A lengyelek elleni utolsó meccsük a futball megcsúfolása volt, és csak azzal harcolták ki a nyolcaddöntős szereplést, hogy kevesebb sárga lapot kaptak, mint a csoportban azonos mutatókkal álló szenegáliak. Japánnak már a csoportból való továbbjutása is óriási dolog volt, ha tisztes vereséget szenvednek a belgáktól, boldogan térhetnek haza.

Esélyek: 90-10% (Belgium győzelmét 1,35-ös szorzóval adják)

Spanyolország-Oroszország

A spanyol válogatott nagy esélyesként érkezett a vb-re, azonban a szövetségi kapitány, Julen Lopetegui közvetlen rajt előtti menesztése láthatóan nyomott hagyott a társaságon. Igaz, a portugálok elleni csoportmérkőzésen szenzációsan játszottak a spanyolok, Irán és Marokkó ellen viszont csalódást keltő teljesítményt nyújtottak.

Az oroszok szintén bombaformában kezdték az A-csoport küzdelmeit. A nyitómeccsen ötöt rúgtak Szaúd-Arábiának, majd egy hármast Egyiptomnak.

Amikor már sokan azt hitték, hogy komolyan számolni kell az oroszokkal, akkor jött az Uruguay elleni csoportrangadó, ahol Cavaniék sima győzelmet arattak, és beárazták vele az orosz csapatot.

A Fernando Hierro vezette spanyolok egyelőre nem mutatták meg, hogy mennyi van bennük, de erre igazán még nem is volt szükségük. Az oroszok elleni nyolcaddöntőt minden bizonnyal rutinból lehozzák majd Iniestáék, aztán a komolyabb csapatok ellen majd kiderül, milyen erősek valójában.

Esélyek: 80-20% (Spanyolország győzelmét 1,55-ös szorzóval adják)

Horvátország-Dánia

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a világbajnokságon idáig a horvátok játszották legszórakoztatóbb futballt. Az első meccsükön könnyedén verték Nigériát, majd a csoportrangadón megalázó vereséget mértek az argentinokra. Az erejüket mutatja, hogy az Izland elleni (számukra) tét nélküli meccset B-csapattal is meg tudták nyerni. A dánok vb-n mutatott játékára talán a legjobb kifejezés a színtelen, szagtalan. Peru ellen ugyan nyertek, de csak a kapus Kasper Schmeichelnek köszönhetik, hogy nem szaladtak bele egy többgólos vereségbe. Az ausztrálok elleni mérkőzésük unalomba fulladt, csakúgy, mint a franciákkal játszott csoportrangadó, ahol mindkét együttest le kellett volna léptetni „a futball megcsúfolása” címszóval.

Ha a Luka Modric vezette horvátok ugyanazt az ellenállhatatlan játékot hozzák, mint a csoportmérkőzéseken, akkor nem lehet kérdés, melyik csapat lesz a továbbjutó.

A dánok halványan csak abban bízhatnak, hogy Schmeichel ismét klasszisteljesítményt nyújt majd a kapuban, és a legnagyobb sztár, Christian Eriksen a hátára veszi a csapatot és egyedül megnyeri a mérkőzést. Azonban a futballban ritkán fordul elő, hogy az egyemberes csapatok komoly sikereket érjenek el. Erről talán az argentinok tudnának a leginkább mesélni.

Esélyek:70-30%(Horvátország győzelmét 1,80-as szorzóval adják)

Kolumbia-Anglia

Az angol válogatott továbbjutása már csoport sorsoláskor eldőlt. Várható volt, hogy Tunézia és Panama nem fogja komoly feladat elé állítani Gareth Southgate csapatát, és az is könnyen kikalkulálható volt, hogy a belgák elleni csoportrangadónak már nem lesz valódi tétje.

A háromoroszlánosok három meccsen nyolc gólt szereztek és hármat kaptak, a csapatkapitány Harry Kane pedig öt találattal vezeti a vb-góllövőlistát.

A kolumbiaiak az első meccsüket elbukták Japán ellen, de ebből messzemenő következtetést nem lehet levonni, hiszen 87 percet emberhátrányban játszottak. Ezt követően remek játékkal megnyerték a lengyelek elleni rangadót, majd az utolsó csoportmeccsen Szenegált is bedarálták. Akár teljesen kiegyenlített nyolcaddöntő is lehetne, azonban Szenegál ellen James Rodríguez megsérült és könnyen lehet, hogy nem léphet pályára az angolok ellen. Márpedig a kolumbiai karmester elvesztése legalább olyan érzékeny veszteség lenne, mintha az angol válogatottból Harry Kane esne ki.

Esélyek:65-35% (Anglia győzelmét 2,05-ös szorzóval adják)

Brazília-Mexikó

A vb-cím legnagyobb esélyeseként emlegetett brazilok nehezen indultak be. Az első meccsükön döntetlent játszottak Svájccal, igaz a pontvesztésben a játékvezetőnek is óriási szerepe volt. Costa Rica ellen már jól futballoztak Neymarék, bár Keylor Navas kapuját először csak a 91. percben tudták bevenni. A szerbek elleni csoportrangadón Tite csapata eddigi legszebb arcát mutatta. A vége magabiztos, kétgólos győzelem.

A mexikóiak az első meccsükön a vb legnagyobb meglepetéseként legyőzték a németeket, majd Dél-Korea elleni is nyerni tudtak. Ekkora úgy tűnt, ők lesznek a világbajnokság meglepetéscsapata, de a 3. fordulóban meglepően sima, háromgólos vereséget szenvedtek a svédektől, és csak Dél-Koreának köszönhették a továbbjutásukat, mert óriási meglepetésre ők is megverték a németeket.

A papírforma szerint Brazíliának könnyedén tovább kell jutnia a nyolcaddöntőből, de nem szabad elfelejteni, hogy a mexikóiak már kihúzták a labdabirtoklásra építő németek méregfogát a gyors kontráikkal.

Márpedig Neymarék hasonló stílusban játszanak, mint a Nationalelf, így ha lebecsülik a közép-amerikai csapatot, akkor újabb bombameglepetés születhet a világbajnokságon.

Esélyek:65-35% (Brazília győzelmét 1,45-ös szorzóval adják)

Svédország-Svájc

A nyolc párosítás közül talán sokak által ez a legkevésbé várt összecsapás, hiszen egyik csapatnak sincs igazi világsztárja. Ibrahimovic távozásával a svéd válogatott mintha felszabadult volna, a keret jelenlegi tagjai közül senki sem világsztár, viszont elég jó csapatot alkotnak. A már búcsúzó világbajnok németek elleni meccsükön ezt tökéletesen megmutatták, majd Mexikó ellen is bizonyították, hogy nem zuhantak össze.

Végül megnyerték azt az F-csoportot, amelynek első helyére százból száz szurkoló Németországot várta.

A svájci válogatott erejét mi magyarok is testközelből tapasztalhattuk, Budapesten 3-2-re, Svájcban 5-2-re győztek le bennünket. Oroszországban a brazilok elleni 1-1 volt számukra az a belépő, amely után azok is komolyan vették őket, akik addig nem. A továbbjutást eldöntő csoportrangadón hátrányból fordítva verték meg Szerbiát, Costa Rica ellen pedig a döntetlen is belefért nekik. Így jutottak el a svédek elleni nyolcaddöntőig. A Svédország-Svájc összecsapás azért is lesz unikális, mert a világbajnokságok történetében még soha nem találkoztak egymással. Ilyenkor szokott előfordulni, hogy két ilyen együttes 120 perces birkózás után eljut a tizenegyesekig, és ott dől el a továbbjutás.

Esélyek:40-60% (Svédország győzelmét 2,90-es szorzóval adják, Svájc győzelme 2,55-szörös pénzt ér)

Uruguay-Portugália

Talán az egyik legnagyobb és legkiszámíthatatlanabb rangadó a nyolcaddöntők között. Uruguay hibátlan mérleggel, három győzelemmel nyerte meg az A-csoportot, ráadásul Óscar Tabárez csapata még gólt sem kapott a tornán.

Egyiptom és Szaúd-Arábia ellen Edinson Cavaniék kibrusztolták a győzelmet, majd az oroszok elleni csoportrangadón hengereltek. Háromgólos győzelmet arattak a házigazdák fölött, de akár a duplája is lehetett volna, ha Cavaninak jobb a helyzetkihasználása.

A portugálok hasonló utón járnak, mint két évvel ezelőtt, amikor megnyerték az Európa-bajnokságot. Ezúttal sem sziporkáztak a csoportban, hacsak a spanyolok elleni 3-3-as döntetlent és Cristiano Ronaldo tripláját nem számítjuk annak. Marokkó ellen kínkeserves 1-0-s győzelmet arattak, de a ziccerek alapján az afrikai csapatnak kellett volna győznie. Irán ellen szintén a szerencsének köszönhették a pontszerzést – és a továbbjutást -, ugyanis ha a 94. percben Vahid Amiri 1-1-es állásnál berúgja a ziccerét, akkor a portugálok is búcsúzhattak volna a világbajnokságtól.

Ha a két csapat erősségét és egységességét nézzük, akkor Uruguay a mérkőzés esélyese, azonban a Portugáliánál ott van a Ronaldo-faktor. Ha az ötszörös aranylabdás jó napot fog ki, és a csapattársai is kellőképpen ki tudják szolgálni, akkor bárki elleni lehet esélyük.

Esélyek: 55-45% (Uruguay győzelmét 2,60-as szorzóval adják, Portugália győzelme 2,75-szörös pénzt ér)

Franciaország-Argentína

Ez a párosítás akár világbajnoki döntőnek is beillene, azonban a sok ismeretlen miatt szinte lehetetlen megtippelni a végkimenetelét. A franciák a vb egyik legnagyobb esélyeseként érkeztek Oroszországba, de a csoportmeccseken mutatott játékuk a nézhetetlen kategóriát súrolta. Persze, nyugodtan mondhatjuk, hogy a legnagyobb esélyesek a formaidőzítést mindig az egyenes kieséses szakaszra tartogatják, így előfordulhat, hogy Didier Deschamps játékosai azért nem adtak ki magukból mindent, mert Ausztrália, Peru és Dánia ellen nem volt rá szükség.

Az argentinokkal már teljesen más a helyzet. Az első meccsükön szenvedtek Izland ellen, majd megalázó vereségbe szaladtak bele a horvátok ellen. A továbbjutást az utolsó, Nigéria elleni összecsapáson vívták ki, de korántsem meggyőző játékkal. A papírforma alapján Argentínának semmi esélye, de ha a portugáloknál megemlítettük a Ronaldo-faktort, akkor az argentinoknál sem feledkezhetünk meg Lionel Messiről, aki bármikor képes eldönteni egy mérkőzést. A szombat délutáni nyolcaddöntőnek több forgatókönyve lehet:

Ha a franciák végre elkezdenek futballozni, könnyen előfordulhat, hogy gyors támadóik bohócot csinálnak az argentinokból, és gólzáporos győzelmet aratnak.

Ha a franciák azt játsszák, amit eddig, akkor könnyen lehet egy kiélezett mérkőzés, amit valamelyik sztár villanása fog eldönteni.

A legkevesebb esély talán arra van, hogy az argentinok megtáltosodnak és álomjátékkal kiütik a franciákat.

Persze a futballban bármi megtörténhet, és láttunk már ennél nagyobb csodákat is az oroszországi világbajnokságon.

Esélyek:55-45% (Franciaország győzelmét 2,28-as szorzóval adják, Argentína győzelme 3,30-szoros pénzt ér)

A nyolcaddöntők párosítása:

Június 30., szombat, Kazany, 16.00: Franciaország-Argentína

Június 30., szombat, Szocsi, 20.00: Uruguay-Portugália

Július 1., vasárnap, Moszkva, 16.00: Spanyolország-Oroszország

Július 1., vasárnap, Nyizsnyij Novgorod, 20.00: Horvátország-Dánia

Július 2., hétfő, Szamara, 16.00: Brazília-Mexikó

Július 2., hétfő, Rosztov, 20.00: Belgium-Japán

Július 3., kedd, Szentpétervár, 16.00: Svédország-Svájc

Július 3., kedd, Moszkva, 20.00: Kolumbia-Anglia