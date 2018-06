Messi drámai vb-búcsúmeccsén új francia világsztár született

A 2018-as labdarúgó-világbajnokság első egyenes kieséses mérkőzése azonnal egy klasszikust hozott. A Franciaország-Argentína összecsapást sokan döntőként is el tudták volna képzelni, és a csata nem is okozott csalódást. Elképesztő fordulatok, fantasztikus gólok, Messiék összeomlása és Mbappé duplája tette emlékezetessé az első nyolcaddöntőt, amelyet végül a franciák 4-3-ra nyertek, a negyeddöntőben pedig az Uruguay-Portugália rangadó győztesével találkoznak. Élő közvetítésünket itt olvashatják.

A világbajnokságon eddig finoman szólva sem meggyőző argentin válogatott a csoportkört magabiztosan záró Franciaországgal találkozott a torna első egyenes kieséses mérkőzésén. Messiék szenvedése miatt tehát már korán összejött egy döntőnek is beillő párosítás, így biztossá vált egy esélyes ország kiesése.

A mérkőzés első említésre méltó jelenetére a 9. percig kellett várni, ekkor Antoine Griezmann szabadrúgásból trafálta telibe a felső kapufát.

A 13. percben meg is szerezte a vezetést a francia csapat: Kylian Mbappé egyszemélyes kontráját Marcos Rojo szabálytalanul tudta megállítani, de már csak a büntetőterületen belül. Az iráni Alireza Faghani azonnal tizenegyest ítélt, amelyet Griezmann be is vágott.

Griezmann egyébként Zinedine Zidane és 2006 óta az első francia játékos, aki a vébé csoportkörében és az egyenes kieséses szakaszában is eredményes tudott lenni.

Az életveszélyesen játszó Mbappé ezután sem lassított, néhány perccel később ismét az argentin védők mögé került, akik megint csak felrúgni tudták, szerencséjükre pár centivel a tizenhatoson kívül. A szabadrúgást ezúttal Paul Pogba végezte el, de jócskán fölé lőtt.

Ezt követően az argentin csapat többet birtokolta a labdát, de gólhelyzetig nem tudott eljutni. Lionel Messit teljesen kivették a játékból a franciák, az első fél órában gyakorlatilag labdához sem ért a Barcelona klasszisa. A 37. percben aztán megtalálták a csapattársai a tizenhatoson belül, de a visszaérő Griezmann szabályosan szerelte.

Majd szinte a semmiből egyenlített Argentína: Ángel di María elégelte meg a pepecselést, 25 méterről, álló helyzetből lövésre szánta el magát, ballábas bombája pedig védhetetlenül csapódott Hugo Lloris kapujába. Ez volt a dél-amerikai csapat első kapura tartó lövése.

A PSG támadója az első dél-amerikai játékos 1986 óta, aki gól tudott szerezni a francia válogatott ellen a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában.

Didier Deschamps-éknak nem maradt válasza a hajrában, így egy félidő után még semmi nem dőlt el.

A második félidő elején Argentína ismét sokkolta Franciaországot, a 48. percben Messi gyűjtött be egy lecsorgót, amit ellőtt, a kapu előtt kolbászoló Gabriel Mercado lábán pedig úgy pattant meg a labda, hogy teljesen átverte a tehetetlenül álló Llorist. Hidegzuhany a javából.

A franciák nem adták fel, először Faziót szorongatta meg annyira Griezmann, hogy a védő majdnem gólpasszt adott neki, majd érkezett az egyenlítés, nem is akármilyen találattal. Lucas Hernandez száguldott el a bal szélen, beadására a második hullámban érkezett Benjamin Pavard, és irgalmatlan nagy gólt lőtt kapásból.

Nem álltak le az európaiak, hét perccel később ismét Hernandez adott középre jobbról, Matuidi lövése még levágódott, de a labda Mbappéhoz került, aki egy csel után Armani kapus lába mellett a kapuba bombázott. Újabb fordítás, ezúttal a franciáktól, micsoda mérkőzés!

A henger pedig nem állt le, néhány perccel később ismét megvillant Mbappé. Egy mutatós, villámgyors támadás végén Giroud ugratta ki a PSG csodatinijét, aki higgadtan kilőtte a hosszút. Teljes argentin összeomlás, Messiék tizenegy perc alatt három gólt kaptak.

Mbappé egyébként egy bizonyos Pelé óta az első tinédzser, aki egy meccsen több gólt tudott szerezni a világbajnokság ezen szakaszában.

A 80. perc pedig elhozta a mérkőzés első védését, Lloris mutatta be, addig minden kapura tartó lövés bement. Az argentin válogatott az utolsó leheletéig küzdött, ami csak a 93. percben hozott eredményt, Messi hosszú indítását a csereként beállt Kun Agüero váltotta gólra.

A végére még egy argentin helyzet maradt, de az egyenlítés már nem jött össze, így egy elképesztő mérkőzésen Franciaország végül kiharcolta a továbbjutást Argentína ellen, Lionel Messi már a legjobb 16 között kénytelen búcsúzni a világbajnokságtól. Griezmannék a legjobb nyolc között az Uruguay-Portugália meccs győztesével játszanak.