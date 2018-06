Ronaldo sem jobb Messinél, amikor ki kéne tűnni

0 - Neither Cristiano Ronaldo or Lionel Messi have scored a goal in a World Cup knockout match:



Ronaldo: 0 goals in 6 games from 25 shots (514 mins)

Messi: 0 goals in 8 games from 23 shots (756 mins)



Kryptonite.#WorldCup #URUPOR #FRAARG #POR #ARG pic.twitter.com/lgydl2UDb8