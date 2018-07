Russia, Russia - 146 millió orosz örült a spanyolok kiejtése után

Vasárnap az orosz válogatott óriási meglepetésre tizenegyesekkel legyőzte Spanyolországot, így bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe. A meccs után a Luzsnyiki Stadionból kifelé jövet a szurkolók megállás nélkül kiabálták, hogy "Russia, Russia", és a jókedv nem csökkent később sem.

Kiküldött munkatársunk jelenti Moszkvából.

Így vonultak a szurkolók Luzsnyikitől:

Ezek is ők:

A legközelebbi metróállomásig is kitartott a hangjuk:

Sőt! Este még a szállodába is behallatszott a drukkerek üvöltözése. Az autók dudáltak, a legtöbbre az orosz zászlót is kitűzték. Az öröm nem véletlen: 1990 óta, amióta nem Szovjetunióként szerepelnek, most először élték túl a csoportkört, az pedig pláne nagy siker, hogy a nyolcaddöntőből is továbbjutottak - pláne, hogy a végső győzelemre is esélyesnek tartott spanyolokat búcsúztatták.

A videók Huawei P20 Próval készültek.