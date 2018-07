Mindenkit le fogunk győzni! - írják az orosz lapok

A mese nem ért véget, az orosz eposz folytatódik, ez életünk világbajnoksága! - ünnepelték hétfőn az orosz lapok, hogy a házigazdák csapata hatalmas küzdelem után, tizenegyesekkel a nyolcaddöntőben túljutott a korábban soha le nem győzött Spanyolországon a labdarúgó-világbajnokságon.

Eksztázisban lüktető utcák, fellobogózott, tülkölő autókonvojok, egymást nevetve üdvözlő idegenek és tomboló metrószerelvények ünnepelték az orosz fővárosban, hogy Oroszország, messze felülmúlva a hazaiak reményeit, bejutott a vb negyeddöntőjébe. Moszkva vasárnap este a "Rosszija!, Rosszija!" - skandálástól és a meccs orosz hőse, Igor Akinfejev kapus nevétől volt hangos. A győzelmi mámor a Rosszija 1 televízió éjszakai politikai talk-showját is áthatotta: a műsorvezető, Szergej Szolovjov, Oroszország egyik legbennfentesebb médiaszemélyisége - igaz, a nem nevesített, poénnak is vehető utalások szintjén - még azzal a gondolattal is eljátszott, hogy a moszkvai döntőben akár Donald Trump amerikai elnök is ott lehet.

Igazi férfiak! Oroszország válogatottja negyeddöntős - és ez nem álom - írta értékelésében a Szovjetszkij Szport, emlékeztetve arra, hogy az ország éveken át csak temette és siratta a "szbornaját", amely számára ez a vasárnap a feltámadás napjának bizonyult. A lap rámutatott, hogy az oroszoknak "rettegett és korábban soha le nem győzött ellenféllel" kellett megküzdeniük, "foggal(-körömmel) kapaszkodtak az esély legcsekélyebb felvillanásaiba is". A lap, amellett, hogy méltatta a csapat "férfias" kiállását, külön kiemelte Sztanyiszlav Csercseszov szövetségi kapitányt, aki mindent előre látva - öt védőjátékossal - megint a helyes taktikát választotta, és a két tizenegyest kivédő Akinfejevet.

"Nem fontos, hogy válogatottunk számára miként ér majd véget ez a világbajnokság. Ezeket a nyári napokat már beírták a történelembe" - állította az értékelés.

A Szport-Ekszpressz szerint a jelenlegi az orosz történelem legjobb labdarúgó-válogatottja,

"Most már senki sem félelmetes a számunkra. Ki jöhet még? Horvátország? Anglia vagy Kolumbia? Franciaország vagy Brazília? Nem mindegy? Hiszünk benne, hogy MINDENRE képesek vagyunk. Mindenkit le fogunk győzni. Ma szabad ilyet mondani és gondolni" - hangzotta cikk.

A szerző rámutatott, hogy a orosz válogatott olyan tulajdonságoknak köszönhetően győzött, amelyek még a Guus Hiddink vezette, 2008-ban az Eb-elődöntőig eljutott - és ott a spanyoloktól 3-0-s vereséget szenvedett - csapatot sem jellemezték. Ezek szerinte a fegyelem, a türelem, az önfeláldozás, a küzdőszellem, a közös ügyért való felelősség és a kemény munka. "Világosan felmértük az erőnket és a lehetőségeinket. A tizenhatosunknál két Kreml-falat is emeltünk. Ahogy azt a közösségi médiában is megírták, úgy védelmeztük Akinfejev kapuját, mint Sztálingrádot" - írta a Szport-Ekszpressz.

A Kommerszant című gazdasági lap a Luzsnyiki Stadionból írt helyszíni jelentésében is történelmiként ünnepelte a sikert, megjegyezve ugyanakkor, hogy Vlagyimir Putyin elnök nem ment el a mérkőzésre, és hogy az orosz elit tagjai a VIP-szektorban óvatos félmosollyal várták a fejleményeket. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője TASZSZ-nak nyilatkozva elmondta, hogy Putyin, aki "zsúfolt munkarendje miatt" nem lehetett ott a Luzsnyikiban, "az első perctől az utolsóig végigszurkolta a mérkőzést", a meccs előtt és után is felhívta Csercseszovot. Az összecsapást megelőzően közölte a válogatottat a csapatkörből továbbjuttató edzővel, hogy az összecsapás kimenetétől függetlenül "országunkban senki sem fogja őket (a csapatot) elítélni".

A mérkőzést követően az elnök gratulált a csapatnak a "lenyűgöző" győzelméért, Csercseszovnak pedig azért, mert az általa választott taktika eredményesnek bizonyult, és további sikereket kívánt.