Amit Neymar a 73. percben az oldalvonal mellett előadott Szamarában, arra nem sok példát láttunk ezen a világbajnokságon.

Csak azt tudjuk mondani, nézzék meg ezt a videót.

Nagy alakítás volt. Még akkor is, ha Layun tényleg odalépett, amiért lehetett volna adni egy lapot. Akár pirosat is. De az olasz játékvezető is megdöbbenhetett a Neymar-show-n. Mert a lap elmaradt.