Modricnak elege van a kapusok tanulmányozásából

Luka Modric, a horvát válogatott sztárja kis híján megásta a válogatott sírját, amikor a Dánia elleni nyolcaddöntő hosszabbításában kihagyta a megítélt tizenegyest. Pedig szorgalmas nebulóként rendesen megtanulta, mire számíthat Kasper Schmeicheltől.

A borzasztó második félidőben és a szinte értékelhetetlen hosszabbításban egy hangyányival jobb teljesítményt nyújtó horvátok a 116. percben tizenegyeshez jutottak, a labda mögé álló Luka Modric gyenge próbálkozását azonban fogta Kasper Schmeichel, ki sem jött a labda dán kapusról.