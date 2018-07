Jegye nincs, a stadionnál lődörög, piára, cigire és angol aranyra vágyik

Kedd este 20 órától Anglia Kolumbiával játszik a világbajnokság nyolcaddöntőjében. A meccs helyszínén, a moszkvai Szpartak Stadionnál azt próbáltam kideríteni, hogy hogyan látják az esélyeiket az angol szurkolók, mi a véleményük Gareth Southgate szövetségi kapitányról, és az egyszezonos státuszt réges rég kinövő Harry Kane-ről.

Kiküldött munkatársunk jelenti Moszkvából.

„Ha nem hinnénk benne, nem lennénk itt" – mondta nekem egy angol szurkoló hat órával (!) a meccs kezdete előtt a Szpartak Stadion bejáratánál. Jegye nem volt, de minden szembejövőtől aztkérdezgette, hogy hol tudna alkoholt venni, és hogy van e valakinek cigije.Az eredeti kérdés az volt, hogy mit gondolnak (ő és a szurkolótársa), Anglia képes lehet-e megnyerni a világbajnokságot 1966 után ismét. „Viccelsz? Mi találtuk fel a játékot!" – mondta nevetve, majd átváltott komolyba. Szó szerint az aurámban állt, megragadta a kezemet és olyan mélyen a szemembe nézett, hogy egy pillanatra elhittem neki, hogy ez az angol válogatott tényleg nyerhet. Fiatal játékosaink vannak, akik már most klasszisok. Nincs rajtuk nyomás, az előző világbajnokságokkal ellentétben nincsenek komoly elvárások a szurkolók részéről. Jutunk, ameddig jutunk, de azzal, hogy csak másodikak lettünk, jelentősen javultak az esélyeink. A belgák elleni meccs barátságos volt."

Épp hogy befejezte a mondatot, két Nigériából érkezett szurkoló ugrott oda hozzá, Southgate nevét kiabálva. Jó is, hogy szóba hozták. Vajon, hogy viszonyulnak az angolok a mindössze 47 éves szövetségi kapitányhoz? „A szövetség nagy kockáztatot vállalt a kinevezésével, mert ezt megelőzően nem volt szakmai tapasztalata, de mint láthatjuk, óriási potenciál van benne. Egy igazi vezető. A legfőbb erénye, hogy nem kér olyat a játékosoktól, amire nem képesek.

A csapat jelenlegi legnagyobb sztárja az a Kane, akinek góltermése a Premier League legutóbbi négy szezonjában: 21, 25, 29, 30. A vb-n eddig ötöt szerzett.Néhány éve még azt mondták rá, hogy egyszezonos csatár, ehhez képest kétszer is gólkirály lett a világ egyik legerősebb bajnokságában.„Egyszezonos? Van az négy-öt szezon is" – vágta rá a szurkoló, aki hirtelen még az éneklő kolumbiaiknál is népszerűbb lett, felváltva mentek oda hozzá a nézelődök képet készíteni.

Ott is hagytam őt, de alig pár méterrel arébb egy idős, Charlton-mezes drukkerbe botlottam. Ő azt mondta, hogy Angliának igenis meg kellett volna nyernie a Belgium elleni utolsó csoportmeccset. „Nem hiszem, hogy létezik olyan, hogy könnyebb és nehezebb ág. Őszintén, Japánnak jobban örültem volna, annak ellenére is, hogy a belgák nagyon megszenvedtek velük múlt éjjel. Kolumbiának kiváló játékosai vannak. És arról sem vagyok meggyőződve, hogy a Svédország–Svájc párharc nyertese könnyebb ellenfél lesz, mint Brazília – már persze, ha ma továbbjutunk."

A kolumbiaiak voltak többségben:

Az angolok 23-as keretéből kivétel nélkül mindenki a Premier League-ben játszik. A sok meccs és a brutális fizikai igénybevétel vajon idén is visszaüt? A Premier League a világ legkeményebb bajnokságba. Ez a mi keresztünk. Ugyanakkor jó azt látni, hogy a csapatok végre megadják a lehetőséget a hazai játékosoknak. Csak így van esélyük fejlődni. De hogy ezen múlna a vb-szereplésünk? Nem hiszem" – mondta az idős szurkoló.

A PL sorozatterhelése felér az öngyilkossággal Daniele Tognaccini, a Milan vezető erőnléti edzője, aki már évtizedek óta a szakma elitjébe tartozik, úgy véli, felér egy öngyilkossággal, ha valaki hatvan meccset játszik egy szezonban. „Sem a terhelés, sem a teljesítmény nem lehet optimális egész évben. A profi futballban igen nagy a sérülés veszélye, nagyjából 10 százalék minden olyan héten, amikor az ember végig edz, majd hétvégén játszik egy meccset. De ha valakinek csak három napja van regenerálódni, ez az esély felmegy 30%-ra. Ha pedig valaki zsinórban öt-hat meccset játszik csere nélkül, szinte nincs is esélye a regenerációra, a sérülés esélye elképesztően megnő, az pedig egyenesen törvényszerű, hogy közben becsúszik neki egy-egy gyengébb mérkőzés is" – idézi Tognaccinit a Fociológia című könyv.

Egy biztos, a sorozatterhelésbe eddig belebukott a válogatott: a Premier League 1992-es megalapítása óta 13 nagy tornát (vb, Eb) rendeztek (ez a 14.), és az angolok eddig mindössze egy gólt szereztek az egyenes kieséses szakaszban játszott meccsek második félidejében.

Most viszont van egy fiatal és egységes csapat, élén egy igazi vezetővel. Elvárások nincsenek. Lehet, hogy idén tényleg hazatalál a futball, és 1966 után Anglia ismét megnyeri a világbajnokságot? Ez csak másfél hét múlva derül ki. Kedd este csak annyi, hogy az angolok odaérnek-e a svédek mellé a negyeddöntőbe.

