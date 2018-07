Vb-döntős lesz a csapatunk? Tojjunk rá magasról!

Már abban is van valami hallatlanul bájos dolog, hogy a wimbledoni nyílt teniszbajnokság férfi egyes döntője napra és időben is egybeesik a labdarúgó-világbajnokság fináléjával. Amelyet akár még az angol válogatott is játszhat. Mit mond erre az All England Club vezetője? Azt, hogy kit érdekel a labdarúgó-világbajnokság.