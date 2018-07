Neymar helyett egy másik csillagot vihet el a Real Madrid a PSG-ből

Baptiste Repart francia újságíró információi szerint a Real Madrid rekordösszegű, 272 millió eurós ajánlatott tett a Paris Saint-Germainnek a klub francia válogatott támadójáért, Kylian Mbappéért.

A francia futball átigazolási ügyeiben megbízható forrásként ismert Repart - ő írta meg először, hogy Antoine Griezmann marad az Atlético Madridnál, ahogy azt is, hogy Thomas Lemar a madridi klubhoz szerződik - arról számolt be, hogy a Real Madrid hivatalos ajánlatot tett a PSG-nek a klub 19 éves csillagáért, Kylian Mbappéért.

EXCLUSIF!! Le Real #Madrid a conclu un accord avec #Paris pour #Mbappé. 'Los Blancos' paieront 272M € en 4 versements. Plus d'informations EN DIRECT après Suède-Suisse! — Baptiste Ripart (@RipartBaptiste) July 3, 2018

A Real a hivatalos oldalán azonnal cáfolta a 272 millió eurós vételi ajánlatot (amit állítólag négy részletben egyenlítenének ki), pontosabban magát a tényt, hogy egyáltalán megkeresték volna ilyen ötlettel a franciákat.

A spanyol klub körül óriási a mozgolódás. Sokan tényként veszik, hogy még a nyár folyamán távozik Madridból Cristiano Ronaldo, akinek állítólag már az új klubja is megvan. Ahogy azt is biztosra veszik, hogy a helyére a brazil Neymar érkezik. Két napja még azt volt a hír, hogy 310 millió eurós ajánlatot tettek le a madridi vezetők párizsi kollégáik asztalára, de a Real ezt a hírt is még aznap cáfolta.

A sok cáfolat között ne veszítsük el szem elől a tényt, hogy az UEFA pénzügyi fair play szabályai által szorongatott PSG-nek nagyon is jól jönne, ha egyik drágakövét pénzzé tudná tenni, a Real Madridért köztudottan rajongó Mbappé neve pedig már tavaly is előkerült a BL-győztessel kapcsolatban.

Mbappé gyerekkora óta nagy Real- és Ronaldo-rajongó: