Butik, Velence, hotel, Moszkva - bejön a szurkoló, nem vált oroszra

Kiküldött tudósítónk jelenti Moszkvából.

Tizedik napja lakom Moszkva Boutique-Hotel Venice in my Heart nevezetű szállodájában. A vb ideje alatt rengeteg szurkoló fordul itt meg, de általában csak egy-egy éjszakára. A recepció 0–24-ben működik, két fickó váltja egymást, én úgy különböztetem meg őket, hogy van az egyik, meg van a másik. Az egyik az, amelyik csak néhány szót beszél angolul, de azt legalább magabiztosan.

Az újonnan érkezőket ugyanazon az útvonalon vezeti körbe, és minden egyes alkalommal ugyanazokat a szavakat használja. A vizes ballonnal kezdi, az a „water” (víz), utána a konyhába mutat, ahol 7 és 10 óra között van a reggeli, az a „breakfast”, majd a folyosó végén lévő hat pici fürdőszobával szembesíti a vendéget: „one, two, three, four, five, six. SHOWER ROOM!” (fürdőszoba).

A végén jön a kedvencem, amikor a szobát mutatja. „Room. NO BIG!” (a szoba nem nagy) – minden alkalommal, kivétel nélkül. A szoba egyébként tényleg nem nagy (én, amikor megláttam, akaratlanul is elröhögtem magam), ha az ember feláll az ágyból, el is fogyott minden mozgástere.

Volt már itt brazil, argentin, kolumbiai és japán vendég (volt durcás brazil is, aki belépett az ajtón, meglátta a helyiséget, és azonnal lemondta a foglalását). A protokoll mindenkinél ugyanaz volt. És mindenkinél bevált. Tanulság: a világbajnokság alatt a közös nyelv hiánya sem jelent problémát. Ha pedig mégis, akkor még mindig ott van az internetes fordító.

Akinek meg ez sem tetszik, az nézegesse ezt.

És keressen magának másik szállodát.