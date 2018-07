A spanyol kispadért hagyhatta ott katari állását a Barca legendája

A Barcelonától 2017 nyarán távozó Xavi Hernández lehet a következő spanyol szövetségi kapitány, írják a helyi lapok.

A délelőtti hír, miszerint az Atlético Madridtól tizennégy idény után búcsúzó Gabi Fernández veszi át a katari al-Szadd élén Xavi helyét, délutánra új megvilágításba került. A katalán klub 38 éves korábbi irányítója lehet a világbajnokságon a nyolcaddöntőben búcsúzó spanyol válogatott következő szövetségi kapitánya, állítja az AS című madridi sportlap a Deportes Cuatróra hivatkozva.

Xavi Hernández, el ‘tapado’ para ser el nuevo seleccionador de España https://t.co/cOnyqclmYlpic.twitter.com/KFTN221Aky — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) July 3, 2018

Xavi nem egyedül pályázik a posztra, amelyet ideiglenes jelleggel a válogatott korábbi másodedzője, Fernando Hierro töltött be a világbajnokság idején, miután az "igazi" kapitányt, Julen Lopeteguit a torna rajtját megelőző napon menesztették azt követően, hogy kiderült, a vébé után ő veszi át Zinedine Zidane helyét a Real Madrid kispadján. Csakhogy erről elfelejtette tájékoztatni a szövetséget, ahol érthetően megorroltak rá.

Az Oroszország ellen tizenegyesekkel elveszített nyolcaddöntő után azonnal országos tippverseny indult, hogy ki ülhet le a spanyol kispadra. A Marca nyolc jelöltről az olvasóit is megszavaztatta, akik magasan Luis Enriquének, egy másik korábbi Barca-játékosnak (és edzőnek) szavaznának bizalmat. A Marca listájáról az AS szerint is az esélyesek között van még Michel és Quique Sánchez Flores is, és némi meglepetésre a Belgiummal eddig szépen menetelő Roberto Martínez is. A spanyol származású edzőnek és csapatának azonban a brazilokkal lesz találkájuk a negyeddöntőben, és, ha kiesnek, hiába a vébé egyik esélyese ellen, könnyen lehet, hogy nem fogják marasztalni.