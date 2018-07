Drogkartellek elől menekült a Messit lepipáló kolumbiai hátvéd

Ha azt mondjuk tavasszal, hogy a 2018-as focivébé nyolcaddöntői után egy kolumbiai cserehátvéd lesz a torna legeredményesebb Barca-játékosa, valószínűleg mindenki a hasát fogta volna a nevetéstől. Pedig igazunk lett volna, ugyanis Yerry Mina, Kolumbia középső védője három meccsen három gólt szerzett a világbajnokságon, többet, mint Messi, Suárez, Coutinho, Paulinho, vagy Rakitic. Ahogyan honfitársánál, Falcaónál is. Még szerencse, hogy gyerekként nem a könnyebb útra lépett.

Yerry Fernando Mina Gonzalez Kolumbia egyik legszegényebb vidékén, a Calitól 50 kilométerrel fekvő Guachenében született. Ahogy a legtöbb helyi srác, úgy ő is két életút közül választhatott: vagy már gyerekként beépül a helyi droghálózatba mint futár, ami kizárólag rosszul végződhetett volna, vagy elkezd sportolni. Szerencsére az utóbbi mellett tette le a voksát és korán kiderült, milyen jól döntött.

A helyi Atletico Renacer csapatában kapusként kezdett, edzője, Seifar Apoza azonban hamar felfigyelt az ifjú Yerry labdaérzékenységére, így aztán mezőnyjátékos lett belőle.

Mina tündökölt a különböző bajnokságokban, emellett a hozzáállása is példaértékű volt. A drogkartellek még mindig nem tettek le szolgálatairól, barátai is szerettek volna több időt tölteni vele (értsd: belevinni az éjszakai életbe), előtte viszont csak egy cél lebegett: minden áron profi futballista akart lenni.

17 évesen felfigyelt rá a Deportivo Pasto, ahol szintén kiemelkedett a mezőnyből, nemcsak termete, hanem játéktudása miatt is, két évvel később pedig már az Independiente Santa Fében találta magát, ott aztán kolumbiai bajnok is lett, a döntőben győztes gólt szerzett. 2016-ban lecsapott rá a brazil óriás Palmeiras és ugyanebben az évben bemutatkozott a kolumbiai válogatottban is. Klubcsapatával itt is bajnokságot nyert (ez volt a Palmeiras első bajnoki címe 12 év után), a közönség pedig a szívébe zárta.

Azt viszont lehetett tudni, hogy a 23 éves játékos nem a brazil bajnokságból megy nyugdíjba, sokkal többre hivatott. Arra viszont talán ő sem számított, hogy 11,8 millió euróért vált majd csapatot, márpedig így történt, 2018-ban megvásárolta az FC Barcelona. Ezzel ő lett a katalán sztárcsapat első kolumbiai focistája, viszont itt (még) nem sikerült alapemberré válnia. Összesen hat találkozón kapott lehetőséget, de így sem lehetett kérdés, hogy bekerül-e José Pekerman 23 fős vb-keretébe.

A csapat debütálása balul sikerült, 2-1-re kikapott Japántól, amit Mina a kispadról nézett végig. Innentől kezdve viszont minden meccset végigjátszotta, és ami még ennél is nagyobb dolog: mindhárom mérkőzésen betalált. A lengyelek kiütésekor ő szerezte meg a vezetést, Szenegál ellen győztes gólt fejelt, Anglia ellen pedig hosszabbításra mentette a nyolcaddöntőt, amelyet végül tizenegyesekkel bukott el Kolumbia.

Ráadásul ezen a három meccsen mindössze egy gólt kapott csapata, azt is tizenegyesből, amit nem ő hozott össze.A három gólja egyébként vb-rekordbeállítás, korábban csak Paul Breitner és Andreas Brehme szerzett ennyit védőként egy tornán. Mindemellett jelenleg ő a leggólerősebb Barca-játékos a világbajnokságon, igaz, Suárez, vagy mondjuk Coutinho és Paulinho még megelőzheti.

Játékával természetesen felhívta magára a topcsapatok figyelmét, állítólag a fél Premier League kész ajánlatot tenni a Barcának, amely azonban 100 millió euró alatt hallani sem akar az üzletről.

Egy biztos, Ernesto Valverde innentől már nem dughatja el a kispadon, ugyanis az egész futballvilág megismerte a nevét. Képzeljük csak el, micsoda népharag zúdulhat majd a mesterre egy Piqué-, vagy egy Umtiti-hibánál. Ez a fajta góltermelés persze nem fenntartható, de fejjátékát alighanem bárhol elfogadnák. Kérdés, hogy a Barca elengedi-e, és ha igen, mennyiért. Még az is megeshet, hogy az a fiú, aki néhány éve még tehenek és lovak között kergette a labdát, a világ legdrágább védője lesz.