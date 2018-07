Ronaldo a világ legdrágább villájába költözhet Torinóban

Még javában tart a labdarúgó-világbajnokság, de a fociszeretőket a vb-győztes kilétén kívül legalább ugyanannyira foglalkoztatja a Cristiano Ronaldo-Juventus pletyka. A portugál sztár a hírek szerint már lakhelyet is talált magának - és most sem érte be egy szerény hajlékkal.