A belgák egyik legnagyobb szurkolója, Obelgix is készült a Brazília elleni világbajnoki negyeddöntőre. A mese szerint Obelixnek nem kell innia a druida varázsitalból, hogy emberfeletti erőre tegyen szert, mert csecsemő korában belepottyant a varázsitalos üstbe, ami az ő számára örök életére biztosította a hatást, ezt próbálja most átadni a játékosoknak is.