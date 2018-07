Folytatódik a világbajnokság, méghozzá két, akár finálénak is beillő negyeddöntővel. Amellett, hogy a focirajongók számára pazar sportélményt kínálnak a meccsek, a sportfogadók is kaszálhatnak. A Szerencsejáték Zrt. videójában olyan elismert szakértők és lelkes focirajongók latolgatják a csapatok esélyeit, mint Vitray Tamás, Hevesi Tamás, Dj Dominique és Cooky, de megszólal a Szerencsejáték Zrt. Tippmix szakértője is, aki különleges fogadási ajánlatokat kínál a labdarúgás szerelmeseinek.