Visszatérhet Kínába a Barcelona brazil klasszisa

A katalán Mundo Deportivo információi szerint a kínai Szuperligában szereplő Kuangcsou Evergrande busás ajánlattal kereste meg az egy éve éppen tőlük távozó brazil Paulinhót.

A Mundo értesülései sem teljesen pontosak, de, mint írják, mesés ajánlattal álltak elő a kínaiak, akik 2015-ben 14 milió euróért vették meg a brazilt a Tottenham Hotspurtől, és hétmillió eurós éves fizetéssel tartották a csapatnál két szezonon keresztül. Majd 2017 nyarán 40 millió euróért megvette a Barcelona, a katalánokkal pedig bajnokságot és Király-kupát nyert, most pedig visszaköltözhet Kínába.

Az Evergrande 50 millió eurót ajánlott a katalánoknak Paulinhóért, a játékosnak pedig mesés fizetést, ami akár igaz is lehet, ugyanis - szintén a Mundo szerint - a brazil már el is fogadta az ajánlatot, és minden jel szerint a Barca is így tesz majd.