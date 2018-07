Ezek már a gyilkos csaták - kieshetnek a brazilok?

Két nap szünet után péntek délután a negyeddöntőkkel folytatódik az oroszországi labdarúgó-világbajnokság. A felső ágon két vb-döntőnek is beillő párosítást láthatunk, míg az alsó ágról egész biztosan meglepetéscsapatok fognak bejutni a legjobb négy közé. Nézzük a negyeddöntők esélyeit.

Oroszország-Horvátország

Mindkét csapat óriási meglepetéssel rukkolt elő a nyolcaddöntőben. A házigazda oroszok célfutballal, betonvédekezéssel 1-1-s döntetlent játszottak a vb-esélyes spanyolokkal, majd 11-es párbajban hazaküldték Iniestáékat. A horvátoktól a csoportmeccseken mutatott bravúros teljesítmény után sokan azt várták, hogy majd lazán átmasíroznak a dánokon, ennek ellenére nekik is 120 percet kellett játszaniuk, és az oroszokhoz hasonlóan tizenegyesekkel jutottak tovább.

A mérkőzés forgatókönyve valószínűleg hasonló lesz, mint a Spanyolország-Oroszország nyolcaddöntőé. Minden bizonnyal a horvátok 60-70%-ban birtokolják majd a labdát, míg az oroszok majd nyolc emberrel védekeznek, és bíznak majd a kontrákban és a pontrúgásokban. Ha a horvátok már az első félidőben fel tudnák törni az oroszok védelmi vonalát, akkor akár jó meccset is láthatunk, sok góllal. Azonban, ha Modricék nem tudnak korán vezetést szerezni, vagy az oroszok találnának be, akkor minden bizonnyal ugyanazt a mozit nézhetjük végig, mint az oroszok spanyolok elleni meccsén.

Esélyek: 40-60% (Oroszország győzelmét 3,50-es szorzóval adják, míg Horvátország sikere 2,15-szörös pénzt fizet)

Svédország-Anglia

Ebben a párosításban is nehéz okosnak lenni, hiszen a svédek a nyolcaddöntőben nézhetetlen mérkőzésen győzték le a svájciakat, míg az angolok sem sziporkáztak a kolumbiaiak ellen. Igaz, Gareth Southgate csapata tizenegyespárbajban kiharcolta a továbbjutást, ezzel megtörte a vb-átkot. Az angolok háromból három tizenegyespárbajt buktak el tizenhat év alatt. És, ha ez még nem lenne elég, akkor az Európa-bajnokságokról is van három kudarcuk (1996, 2004, 2012). A svédek számára előny lehet, hogy a rendes játékidőben harcolták ki a továbbjutást, az angoloknak visszaüthet a plusz 30 perc, amit a kolumbiaiak ellen játszaniuk kellett.

A mérkőzés forgatókönyve viszonylag ebben a párosításban is adott. Az angolok birtokolják majd többet a labdát, és a szélről belőtt labdákkal minden bizonnyal a góllövőlista éllovasát, Harry Kane-t keresik majd. A svédek receptje egyszerű: maradnak a szervezett védekezésnél, az a-tól z-ig megszervezett játékkal, és megpróbálják a kevés helyzetüket jó százalékkal gólra váltani, ahogy eddig.

Persze nem elképzelhetetlen, hogy a két csapat küzdelmét a tizenegyespárbaj dönti majd el, ugyanis az örökmérlegben öt svéd és két angol győzelem mellett nyolc döntetlen szerepel.

Esélyek: 45-55% (Svédország győzelmét 4,45-ös szorzóval adják, míg Anglia sikere 1,85-szörös pénzt fizet)

Uruguay-Franciaország

Talán úgy is fogalmazhatnánk a párosítással kapcsolatban, hogy a legjobb védelem találkozik a legjobb támadósorral. Persze csak a védelmet kiemelni erős megfogalmazás egy olyan csapattal kapcsolatban, ahol Luis Suárez és Edinson Cavani alkotja a csatársort. Azonban meghatározhatja a mérkőzést, hogy az utóbbi, aki duplájával eldöntötte a portugálok elleni összecsapást, megsérült, és valószínűleg nem léphet pályára. Vagy ha igen, akkor sem lesz százszázalékos állapotban.

A franciák minden bizonnyal önbizalomtól duzzadva várják a negyeddöntőt, hiszen a vb egyik legjobb meccsén négy gólt lőttek az argentinoknak. A Messiék ellen brillírozó Kylian Mbappéban sokan már a következő aranylabdást látják, és azt várják tőle, hogy Uruguay ellen is főszereplő legyen. Azonban korántsem biztos, hogy így lesz, ugyanis az argentinok a szervezetlen védekezésükkel tálcán kínálták neki az óriási befutható területeket, ellenben az uruguayiak minden folyosót le fognak zárni előtte. Annyi biztos, hogy ha Edinson Cavani pályára léphet, akkor Uruguay sokkal több energiát fordíthat a támadásépítésre. Azonban a PSG sztárja nem tudja vállalni a játékot, akkor Óscar Tabárez szövetségi kapitány minden bizonnyal a betonvédekezésre helyezi majd a hangsúlyt. Arra azért nem fogadnánk nagy tételben, hogy péntek délután sokgólos meccset láthatunk majd Nyizsnyij Novgorodban.

Esélyek:45-55% (Uruguay győzelmét 4,20-as szorzóval adják, míg Franciaország sikere 1,95-szörös pénzt fizet)

Brazília-Belgium

Talán előre hozott döntőnek is nevezhetnénk a péntek esti összecsapást, hiszen a braziloktól mindenki vb-győzelmet vár, míg a belgák a torna egyik legjobb keretével rendelkeznek, és négy meccsen már 12 gólt szereztek. Neymarék a nyolcaddöntőben könnyedén túljutottak Mexikón, míg Belgium kétgólos hátrányból fordított Japán ellen a világbajnokság egyik legizgalmasabb mérkőzésén. A találkozó után a belgák csapatkapitánya, Eden Hazard elmondta, hogy talán pont egy ilyen gyötrelmes győzelemre volt szükségük ahhoz, hogy elérjék a céljukat. A brazilok dolgát nehezíti, hogy a Casemiro - aki a középpálya motorja - eltiltás miatt nem léphet pályára, ez pedig óriási ziccer lehet a belgák játékmesterének, Kevin De Bruyne-nek.

Persze, ha már kitértünk rá, hogy a belgák szórják a gólokat, akkor amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a védekezésük korántsem életbiztosítás. Négy mérkőzésen négy gólt kaptak olyan csapatoktól, mint Tunézia és Japán. A háromvédős felállásban játszó belgák sokszor idegenül mozognak ebben a játékrendszerben. A jobb szélen futballozó Thomas Meunier már két gólpasszt is kiosztott a világbajnokságon, de védekezésben korántsem világklasszis. Ez hatványozottan igaz baloldalon szereplő Yannick Carrascóra, aki sokkal inkább támadó, mintsem szárnyvédő. A japánoktól láthattuk, hogy Haragucsi és Inui többször is bolondot csináltak a belgák védelméből. Most képzeljük el, hogy helyettük ezúttal Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus és Willian fognak rohamozni. Ez az a mérkőzés, ami megtippelhetetlen, de talán nem vállalunk túl nagy kockázatot, ha kijelentjük, hogy unalmas 0-0 biztosan nem lesz.

Esélyek:50-50% (Brazília győzelmét 2,08-as szorzóval adják, míg Belgium sikere 3,45-szörös pénzt fizet)

A negyeddöntők párosítása:

Július 6., péntek

16.00 Uruguay-Franciaország, Nyizsnyij Novgorod

20.00 Brazília-Belgium, Kazany

Július 7., szombat

16.00 Svédország-Anglia, Szamara

20.00 Oroszország-Horvátország, Szocsi

A labdarúgó-világbajnokság alsó ágán négy európai csapat sorakozott fel, így az egyik döntős mindenképpen európai csapat lesz.

A legjobb nyolc között négy olyan együttes van, amely még sosem nyert világbajnokságot. Az elődöntőkben a felső ágon az Uruguay-Franciaország meccs győztese a brazil-belga meccs továbbjutójával játszik, az alsó ágon a svéd-angol párharc nyertese az orosz-horvát negyeddöntő győztesével játszik a döntőbe jutásért.