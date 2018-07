Neymar, a lózungművész

Péntek este az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon a Neymar nevével fémjelzett brazil válogatott 2-1-re kikapott a belgák elleni negyeddöntőben. A lefújás után a világ legdrágább játékosa nem nyilatkozott a sajtó képviselőinek, egy nappal a kiesés után viszont az Instagram-oldalán osztotta meg a gondolatait a rajongóival.

A brazilok legnagyobb sztárja csalódott a korai búcsú miatt, de büszke arra, hogy a brazil csapat tagja lehet.