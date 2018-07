Olykor előfordul, hogy nem a jobb csapat nyer

Mottó: Kommentátor az, aki a meccs előtt elmagyarázza, hogy mi fog történni, a meccs után pedig elmagyarázza, hogy miért nem az történt. A jogot fenntartom!

A világbajnokság vége

Azt persze már elég régen megtanultuk, hogy egy világbajnokságon, ahol egy idő után egyetlen meccsen dőlnek el a dolgok, olykor nem a jobbik csapat nyer. Mi, magyarok, két vb-döntőben is megtapasztaltuk, főleg az 1954-es vereség a fájó, és a mai napig is igazságtalannak érezzük.

Brazíliának 1982-ben volt egy olyan csapata, amelyet mindenki csodált. Socrates, Falcao, Zico és a többiek felejthetetlen játékosok voltak. Olaszország azonban egy meccsen le tudta őket győzni 3-2-re, és még az elődöntőbe sem jutottak be.

Hogy a mostani brazil csapat mérhető-e ahhoz a csapathoz, azon lehet vitatkozni, de az biztos, hogy ebben a csapatban is annyi világklasszis van, hogy még a cseresor is esélyes lenne a világbajnokságon. Ha Belgium és Brazília tízszer mérkőzne egymással, akkor nagyon kiegyenlített lenne az eredmény, de ezen a mérkőzésen Belgium tudott győzni. Ennek több oka is van.

Ez a meccs a Belgium-Japán mérkőzés mása volt, de egy másik szinten. Belgium győzelemmé tudta nemesíteni azt, ami a japánoknak nem sikerült, mert egyrészt jobbak mint az ázsiaiak, másrészt Brazília legjobb formájában sem jobb ugyanennyivel Belgiumnál.

Belgium taktikailag felülmúlta az ellenfelét. Lukaku fizikai képességeiből most elsősorban nem az erejét, hanem a gyorsaságát használták ki, mint a második gól előtt is, de jobbról indulva és középen teret hagyva Hazard és De Bruyne is lubickolhatott – ha náluk volt a labda -, és Chadli is veszélyesebb volt az ellentámadásoknál, mint korábban Carrasco.

Azt remekül mérték fel a belgák, hogy keveset lesz náluk a labda. A japánok ellen még foghíjas védelem ezúttal sokkal jobban végezte a dolgát és Courtois is hozta a bravúrokat. Fellaini játéka a középpályán rengeteget tett hozzá a védekezéshez. Levették Neymart a pályáról, alig volt értékelhető momentuma. Sok labdát szereztek a saját tizenhatosuk előtt és ezek egy részéből fel tudtak szabadítani, más részéből rendkívül veszélyes kontrákat vezettek.

Belgium volt a szerencsésebb. Míg Thiago Silva lábáról a belga kapufára pattant a labda, addig Fernandinho könyökéről a saját hálójába. Ha fordítva történik...

Legkésőbb a második gólnál lélektani fölénybe kerültek a belgák, és ezt többé nem engedték ki a kezükből, még a brazil szépítésnél sem.

Brazília még mindig elsősorban abból él, hogy a zsenik közül valaki majd eldönti a meccset, és csak másodsorban abból, hogy szervezettebb, mint mondjuk a négy évvel ezelőtti csapat. De a brazil zsenik közül ezúttal senki sem volt olyan zseniális, mint Kevin De Bruyne, aki alig több mint egy labdányi helyet lőtt ki a második gólnál. Neymar a sokadik világsztár ezen a világbajnokságon, aki pont akkor nem tudja hozni a pluszt, amikor baj van és igazán kéne.

Brazíliát meglepte, hogy hátrányba került. Nem abban a tekintetben, hogy vezet az ellenfél - bár ettől is elszoktak -, hanem abban az értelemben, hogy azt kellett érezzék, nem jobbak az ellenfélnél. Hiába volt ugyanis náluk a labda, és hiába dolgoztak ki sokkal több helyzetet, mégsem uralták a meccset.

Nem volt igazi válasz a belga játékra, nem volt B-terv. A cserék lendítettek a brazil csapat játékán, megszületett a reményt adó szépítő gól is, de nem volt benne több. Hiába látszott fáradni a végére a belga csapat, a brazilok is elfogytak.

A világbajnokságon már csak európai csapatok vannak versenyben. Újra felteszem a kérdést: Indokolt 48 csapatos világbajnokságot rendezni és ha már nyolc év múlva ez meg fog történni, biztos jó ötlet, hogy csak 16 hely jut Európának?

Uruguay elfogyott

A Franciaország-Uruguay mérkőzést időben korábban játszották, de sokkal kevesebb szót érdemel, mint az esti meccs. A magam részéről lényegesen szorosabb csatára számítottam. Ám végül Franciaország kézben tudta tartani az eseményeket és gyakorlatilag nem sok minden veszélyeztette a továbbjutásukat.

A mindig rendkívül szervezett uruguayi védelem ezúttal kevésbé volt hatékony. Túl sok volt nekik, hogy Mbappé elől elvegyék a teret, egyben felvegyék a fizikai csatát Giroud-val és menet közben kellett volna rájönni, hogy mit kezdjenek az ezúttal sokkal inkább szervező és kulcspasszokat adó középpályás szerepkörben játszó Griezmann-nal.

A franciáknak ugyanakkor megkönnyítette a helyzetét, hogy Cavani sérülés miatt nem játszhatott, így Suárezre is több figyelmet tudtak szentelni. Természetesen nem rossz csapat ez az uruguayi válogatott, de nincs benne több minőség, amivel még tovább juthattak volna. Így azután Franciaország kényelmesen jutott tovább, és nem is kellett teljesen kihajtaniuk magukat. A megspórolt energiára nagy szükség lesz Belgium ellen az elődöntőben.

Én már nem tippelek

A másik ágon már csak európai csapatok küzdenek. Vajon a svéd szervezettség meg tudja-e állítani Angliát is? Egy biztos, a svédeknek van kevesebb vesztenivalójuk. Angliának az eddig mutatottnál sokkal több kreativitásra lesz szüksége, ha tovább akar jutni, miközben bármikor megint megpattanhat egy labda.

Oroszország vagy Horvátország a legjobb négy közé fog kerülni. A horvátokról még csak-csak gondolhattuk, hogy az egyik meglepetéscsapatként talán elődöntőig jutnak, de az oroszokról biztosan nem. Ám lendületben vannak a házigazdák, ki tudja, hogy ez mire elég?