Modric elárulta, mit gondol a Ronaldo-Real-Juve drámáról

Jelenleg a futballvilág figyelme kétfelé oszlik: nem elég, hogy éppen zajlik valami focivébé, még ott van Cristiano Ronaldo átigazolási szappanoperája is. Utóbbiról is elmondja mindenki a véleményét, CR (jelenlegi) klubtársa, Luka Modric is, méghozzá rögtön az Oroszország elleni győztes negyeddöntő után.