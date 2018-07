Az elmúlt tíz évben az argentin Lionel Messi és a portugál Cristiano Ronaldo is egyaránt öt-öt Aranylabdát nyertek, ezzel pedig a díj értéke szépen lassan érdektelenségbe fulladt. Sokan úgy vélik, 2018-ban jöhet el az őrségváltás ideje, és a világbajnokságon nyújtott kiemelkedő teljesítmény elég lehet ahhoz, hogy végre valaki más is felülhessen a labdarúgás képzeletbeli trónjára.

Antoine Griezmann

A francia válogatott sztárjátékosa négy mérkőzésen már három gólt szerzett, és kiosztott egy gólpasszt is a világbajnokságon. A 27 éves támadó évek óta az Atlético Madrid meghatározó embere. Az idei szezonban 49 mérkőzésen 29 gólt szerzett, mellette pedig 15-öt előkészített.

Csapatával az idény végén Európa-liga-győzelmet ünnepelhetett, a spanyol bajnokságban pedig ezüstérmet nyert megelőzve a BL-győztes Real Madridot.

Griezmannt az utóbbi években rendszeresen összeboronálták a Manchester Uniteddal és az FC Barcelonával is, azonban a világbajnokság előtt meghosszabbította a szerződését az Atlético Madriddal, ezzel is bizonyítva klubhűségét.

Ha a válogatottal a világbajnokságon felérne a csúcsra, és főszerepet játszana a döntőben – mint Zinédine Zidane 20 évvel ezelőtt, amikor duplázott a brazilok ellen – akkor minden bizonnyal Cristiano Ronaldo legnagyobb kihívója lehetne az Aranylabdáért folytatott harcban.

Luka Modric

A Real Madridnak évek óta Cristiano Ronaldo (volt) a legfényesebb csillaga, azonban a horvát Luka Modric a csapat motorja, akiről mindig akkor derül ki, hogy mennyit is ér valójában, amikor nincs a pályán. A lassan a 33. életévét betöltő középpályás zsinórban háromszor nyert Bajnokok Ligáját a Real Madriddal, ráadásul büszke tulajdonosa a 10-es dressznek, amit nem osztogatnak csak úgy a világ legnagyobb csapatánál.

A horvát karmester a világbajnokságon is ellenállhatatlanul futballozik. Már két gólt is szerzett, ráadásul fáradhatatlanul uralja a középpályát. Az oroszok elleni negyeddöntőben is parádézott: 140 labdaérintés, 102 passz, 87 százalékos passzpontosság, nyolc egy az egy elleni párharc, három lövés, egy gólpassz és négy kidolgozott helyzet. Nem is csoda, hogy Michael Cox, a világ egyik legismertebb és legelismertebb futball taktikai elemzője, a méltán legendás Zonal Marking blog gazdája szerint a Real Madrid középpályása a 2010-es Xavira emlékeztet.

Az Aranylabda-szavazásnál sokat nyomnak a latba az egyéni trófeák. Ha a horvát válogatott megnyerné a világbajnokságot, akkor Luka Modric Bajnokok Ligája- és vb-győztesként potenciális esélyes lenne a France Football díjára.

Kevin De Bruyne

A belga válogatott játékmestere a Panama elleni csoportmeccsen adott egy gólpasszt, de ezt leszámítva nem brillírozott a világbajnokságon. A Japán elleni nyolcaddöntőben már kulcsszerepe volt a továbbjutásban, majd Brazíliának a világbajnokság egyik legnagyobb gólját lőtte.

A Manchester City játékmestere 12 góllal és 21 gólpasszal zárta a Premier League idei szezonját. Sokáig úgy tűnt, ő lesz az év játékosa Angliában, végül Mohamed Szalah lett a befutó, aki 32 találatával gólrekordot döntött a szigetországban.

De Bruyne a világbajnokság első félében a középpálya közepén futballozott, viszont a brazilok ellen a támadószekcióban kapott helyet, és valósággal lubickolt eredeti szerepkörében. A 27 éves karmester nem a világ legfeltűnőbb játékosa. Nincsenek sztárallűrjei, sem nagyon komoly marketingje, csak csendben teszi a dolgát, de azt világklasszis szinten.

Ha a belga válogatott továbbmenetel a világbajnokságon, és De Bruyne újabb gólokkal és gólpasszokkal venné ki a részét a sikerből, akkor nem elképzelhetetlen, hogy a szezon végén a szakíróknál versenyben lenne a futballvilág legfontosabb egyéni díjáért.

Harry Kane

Az angol válogatott nem a legszebb futballt játssza a világbajnokságon, de az eredményessége vitathatatlan. Ebben kulcsszerepe van a csapatkapitány Harry Kane-nek, aki már hat gólt szerzett a tornán, és komoly esélye van a gólkirályi címre.

A Hurrikánnak becézett támadó ipari mennyiségben termeli a gólokat: 2016-ban és 2017-ben is gólkirály volt a Premier League-ben, az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve 48 meccsen 41-szer volt eredményes.

Az angolok csapatkapitányának még a sarkáról is bepattan a labda.

A Tottenham játékosa klubszinten még soha nem nyert egy trófeát sem, de a válogatottal könnyen felérhet a csúcsra.

A 24 éves játékos eddig kilencszer vezette Angliát csapatkapitányként, ez alatt pedig 12-szer volt eredményes.

Harry Kane nem a közösségi média sztárja. Nem változtat hetente frizurát, nem feltűnősködik. Szimplán csak a góljaival és a játékával hívja fel magára a figyelmet. Ha az angol válogatott surranó pályán bejutna a döntőbe, és Kane netán aktív szerepet vállalna abban, hogy a háromoroszlánosok 1966 után újra felemelhessék a vb-trófeát, akkor könnyen lehet, hogy vb-győztesként és vb-gólkirályként már júliusban elkezdenék felvésni a nevét az Aranylabdára.

Nyilván júliusban még korai odaítélni bárkinek is a labdarúgás legrangosabb egyéni díját, de a hagyományok szerint a világbajnokság évében gyakran a győztes csapat legjobb játékosa kapja meg az Aranylabdát.

Márpedig a legnagyobb esélyesként emlegetett Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Neymar már csak televízión keresztül nézheti, ahogy július 15-én világbajnokot (és talán új aranylabdást) avatnak.