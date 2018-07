Luis Enrique veszi át a spanyol válogatott irányítását

A spanyolok a világbajnokság kezdetet előtt cseréltek szövetségi kapitányt. Luis Rubiales, a szövetség elnöke nem nézte jó szemmel, hogy Julien Lopetegui, az akkori szövetségi kapitány és a Real Madrid már a világbajnoki előkészületek során, pár nappal a spanyolok vb-rajtja előtt jelentette be, hogy a torna után Lopetegui lesz a madridiaknál Zinedine Zidane utóda.

Lopetegui helyére az akkori sportigazgató, Fernando Hierro ugrott be, vele a négy vb-meccsen egy győzelem mellett három döntetlen jött össze, az oroszok ellen tizenegyesekkel estek ki, vasárnap jelentették be, hogy Hierro semmilyen pozícióban nem marad a spanyol válogatott mellett.

Négy meccsig tartott a Hierro-korszak a spanyol válogatottnál A spanyol szövetség bejelentette, hogy Fernando Hierro nem folytatja a munkát a spanyol válogatott élén. Az RFEF közleménye alapján Hierro nem marad sportigazgatóként sem. Hierro megbízatása akkor kezdődött a spanyol válogatott élén, amikor Julen Lopeteguié megszűnt. Lopetegui és a Real Madrid azt látta a legjobb döntésnek, ha már a világbajnokság idején bejelentik, a szövetségi kapitány lesz a Real Madrid edzője a vb után.

Az már a világbajnoki kudarc után biztossá vált, hogy a szurkolók Luis Enriquét szeretnék a válogatott élén látni, több közönségszavazást is nagy fölénnyel nyert a korábbi Barca-tréner, hétfőn pedig a szövetség is engedett a népakaratnak, ki is nevezte a korábbi Real Madrid és Barcelona-játékost.

Luis Enrique egyelőre két évre írt alá, a 2020-as Európa-bajnokság végéig szól a szerződése.

Luis Enrique a Barcelona B csapatánál kezdett edzősködni, majd a Roma és a Celta csapatainál volt rövidebb ideig. 2014 és 2017 között volt a Barcelona edzője, 181 meccséből 138-at megnyert.

Kétszer nyert bajnoki címet, háromszor Király-kupát, de nyert vele a Barca Bajnokok Ligáját és klubvilágbajnoki címet is.

Hierro utódja José Molina lett a sportigazgatói pozícióban. Ő az Atlético Madrodban és a Deportivo La Corunában szerepelt kapusként, kilencszer volt spanyol válogatott.