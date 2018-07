Igazi gyönyörűségek szurkolnak mindkét elődöntősnek

Az biztos, hogy Franciaország és Belgium ugyanannyira akarja a győzelmet a 2018-as foci-vb első elődöntőjében, ahogy az is biztos, hogy csak egyikük megy tovább. Ugyanennyire biztos, hogy gyönyörű szurkoló hölgyekből most sem lesz hiány - sem a lelátón, sem a szurkolói zónákban, sem a tévék előtt. Szintén biztos az is, hogy lehetetlen eldönteni: melyik nemzet drukkerei elbűvölőbbek. Mi azért mégis megpróbáljuk megszavaztatni olvasóinkkal.