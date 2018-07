Tömlöcbe zárták Lukakut a francia zsandárok

Mottó: Kommentátor az, aki a meccs előtt elmagyarázza, hogy mi fog történni, a meccs után pedig elmagyarázza, hogy miért nem az történt. A jogot fenntartom!

Nüánsznyi különbség

Az biztos volt, hogy szoros meccs lesz. Persze volt már úgy, hogy mégsem lett az, de ez most tényleg csak nüánszokon múlt. A belgák az elején meg tudták lepni a franciákat azzal, hogy Chadli a jobb oldalon kezdett – igaz kényszerűségből - és Lukaku mellé Fellaini is rendszeresen felment fejelni már az elejétől fogva. Inkább az övék volt az első 20-30 perc. A franciáknak eltartott egy darabig, míg reagálni tudtak. Ők nem húztak semmi váratlant. Játszották azt, ami eddig is bevált. Az első félidő közepétől kiegyenlítetté vált a meccs, és végül két apróság döntött. Az egyik az a pár centi volt, amivel Umtiti megelőzte Fellainit és a hálóba fejelt. A másik, hogy a franciáknál csak egy gyengébb teljesítmény volt, a belgáknál kettő. Giroud bármivel próbálkozott, még a kaput sem találta el. Pedig remek helyzeteket teremtett magának és teremtettek neki. Még mindig nullagólos a világbajnokságon.

A másik oldalon De Bruyne játéka maradt el attól a szinttől, amit megszokhattunk tőle. Meglepően sok volt a rossz passza, mindössze 66%-os pontossággal játszott, és a lövései is – mindössze kettő - veszélytelenek voltak. A másik gyengébb teljesítmény Lukakué volt. Persze, hogy ez mennyire rajta múlt az kérdés, de összességében nagyon keveset volt érdemben játékban. 97 perc alatt 16-szor(!) passzoltak neki, De Bruyne például egyszer sem. Egy lövése volt, és egyszer tört be a 16-oson belülre. Beívelésekkel sem lehetett megtalálni, mert Varane és Umtiti uralta a francia kapu előterét, elfejelték a beívelt labdákat, nem engedték Lukakut kibontakozni.

Egyszóval csak nagyon kis különbség volt a két csapat között, és ezt a mérkőzés utáni nyilatkozatok is alátámasztották. „Így ki lehet kapni" - nyilatkozta Roberto Martínez belga szövetségi kapitány. Valóban, így ki lehetett kapni, bár nyilván jobban fáj, ha csak kicsivel marad le egy csapat a döntőről. A statisztika arról árulkodik, hogy a hatékonyság döntött a franciák javára. A belgák ugyan 60%-ban birtokolták a labdát, de a kapura lövés/kaput eltaláló lövés mutatóban jobbak voltak a franciák - 19/5 vs. 9/3. Picivel több szerencséjük is volt, és így végül a gólok számában is volt egy minimális, de nem elhanyagolható különbség.

Nálam Griezmann

Umtitit választották a mérkőzés játékosának, és kétségtelenül ő döntötte el a fejesével a mérkőzést amellett, hogy magas színvonalon látta el védekező feladatát. De rajta kívül is több kiemelkedő teljesítményt láttunk a mérkőzésen, legelsősorban a két kapust kell megemlíteni, akik nélkül ez egy többgólos meccs lett volna. Engem azonban ezúttal is Griezmann nyűgözött le a legjobban. Tény, hogy ő csavarta be azt a szögletet, amiből a gól lett, de túl azon, hogy veszélyesek voltak az általa elvégzett pontrúgások, higgadtságával, váratlan megoldásaival és szinte hiba nélküli játékával elképesztő tartást adott a csapatának. Nem ez volt az első olyan mérkőzés, amelyiken a játékszervezésben nagyot alkotott. Nagy területen játszott a pálya szélességében és mélységében egyaránt. 39 passzkísérlete volt, ebből 34 sikeres. Mindhárom hosszú passza jó volt.

A passzaiból 19 a támadóharmadban volt. Összességében 87%-os passzpontosság egy támadó játékosnál nagyon jó, összehasonlításul: Giroud 77%, Mbappé 74%. Kanté futotta legtöbbet a csapatból, 11,1 km-t, utána Griezmann jön 10,9, majd Pogba 10,1. A többiek kevesebb, mint 10 kilométert futottak. Az ellenfél csapatából sem futott nála többet senki. Dörzsölhetik a tenyerüket az Atletico Madridnál, hogy már korábban aláírták vele az új szerződését.

Focievolúció

Érdekes, hogy milyen sok gól születik pontrúgás után, és milyen sok gól születik akár pontrúgás, akár egyszerű beívelés után fejesből. Az elmúlt évek arról szóltak, hogy sok lapos passzal kell eljutni az ellenfelek kapujáig. A labdának a füvön van a helye. De mára a védelmek szervezettsége eljutott arra a szintre, hogy rövid passzokkal nehéz áttörni a falon, ehhez több klasszis játékos szükséges egyszerre. Ha nem megy, akkor viszont a védelem fölött kell próbálkozni. Az erőcsatárok, illetve a pontrúgásoknál előre húzódó védők hatékonyak ezen a vébén - Umtiti mellett a védőpárjának, Varane-nak is van már fejesgólja -, pedig a rögzített helyzetekre külön készülnek a csapatok, és hibának tartják az ezekből kapott gólokat. Az elsősorban a biztos védekezésre építő kiscsapatoknak is leginkább egy gyors kontra vagy a pontrúgások jelentik a gólszerzési lehetőséget. Egy világbajnoki elődöntőben pedig végképp elengedhetetlen a sokoldalúság.

Ki lesz az ellenfél?

Anglia vagy Horvátország? Hasonlóan nehéz tippelni. A legelső kérdés, amit mindenki feltesz, hogy mennyi erejük maradt a horvátoknak két olyan mérkőzés után, amelyek egyaránt 11-esekkel dőltek el? Anglia gyakorlatilag 90 percet sem játszott teljes erőbedobással Svédország ellen. Ám ahogy Modric is mondta, ez egy világbajnoki elődöntő, nem lesznek fáradtak. De akkor mi fog dönteni? És kinek a javára?